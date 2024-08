Katarzyna Grochola deklaruje wiarę, ale krytykuje Kościół. "To nie ma absolutnie nic wspólnego z Bogiem!"

Nie żyje Julian Ortega

Zagraniczne media informują o śmierci Juliana Ortegi. Informację jako jeden z pierwszych podał "The Sun". Doniesienia o śmierci 41-latka potwierdził hiszpański krajowy związek aktorów i aktorek. "Związek Zawodowy Aktorów i Aktorek składa najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom aktora" - napisano w nekrologu.

W niedzielę, 25 sierpnia, aktor przebywał na plaży. W pewnym momencie źle się poczuł i zasłabł. Na miejscu niemal natychmiast pojawili się ratownicy, którzy przez 30 minut walczyli o jego życie. Niestety, nie udało się go uratować. Początkowo pojawiły się informacje, że Ortega zmarł w wyniku utonięcia. Teraz wiadomo, że doszło do nagłego zatrzymania akcji serca.

Zobacz również: Alain Delon nie żyje. Na jego punkcie szalały miliony

Bliscy żegnają Juliana Ortegę

Śmierć Ortegi zaskoczyła jego bliskich oraz fanów. W sieci pojawiają się kondolencje, ale również słowa zaskoczenia. "Co za smutna wiadomość", "Spoczywaj w pokoju człowieku, będziesz grał w niebie na zawsze", "Wyrazy współczucia dla jego rodziny", "Spoczywaj w pokoju", "To niezwykle bolesne żegnać kogoś, kto zawsze robił wszystko dla dobra innych. Dużo miłości i kondolencje dla rodziny oraz najbliższych", "Jakże będę tęsknić za tobą jego obecnością i miłością" - można przeczytać w komentarzach na Instagramie mężczyzny.

Aktora pożegnała m.in. koleżanka z planu Silvia Marsó. Informację o jego śmierci przekazał jej wspólny znajomy. "Zmarł, świetny aktor i dobry, uczciwy partner ekranowy. (...) Co za horror... Nie mogę się z tym pogodzić. Ogromny smutek".

Julian Ortega urodził się w 1983 roku w Madrycie. Znany był głównie z hiszpańskich produkcji. Na swoim koncie ma role w "The Countryside", "Caronte" czy "Nunc et in Hora". Zagrał również w serialu, który stał się hitem Netflixa - "Szkoła dla elit", w której wcielił się w kierownika restauracji "La Cabana". Zmarły aktor zagrał też w serialu "Telefonistki", który również podbił serca międzynarodowej widowni. Ostatni raz na ekranie pojawił się w produkcji "4 estrellas".

Zobacz również: Nie żyje znany aktor. Gwiazdor miał tylko 49 lat

Bogumiła Wander nie żyje. Gwiazda telewizji miała 80 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie żyje syn Danuty Holeckiej. Kim był 31-latek?