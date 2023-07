Nie żyje aktor znany z serialu "Barwy szczęścia"! Andrzej Glazer był wyjątkową osobą

Andrzej Glazer urodził się w 1950 roku w Łodzi. W 1977 r. skończył Wydział Aktorski PWSFTviT w tym samym mieście, a fani mogli kojarzyć go z różnych produkcji, w tym między innymi z serialu "Barwy szczęścia". Ale Glazer występował także w: Vinci, Ego, Odwyk, Prawo Agaty, Smoleńsk czy Na Wspólnej. Prywatnie Kamil Pściuk, scenograf i kostiumograf znany w branży, był jego synem. To między innymi do niego fani ślą teraz kondolencje i wyrazy współczucia z powodu straty ojca. "Z przykrością żegnamy bliskiego nam, wyjątkowego aktora Andrzeja Glazera", napisała na Facebooku Agencja Aktorka "Skene". Andrzej Glazer miał 73 lata. Nie wiadomo, co było dokładną przyczyną jego śmierci, ale niewykluczone, że były to przyczyny naturalne. Najbliższym aktora składamy wyrazy współczucia.

