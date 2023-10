Nie żyje Andrzej Koziara. Grał w zespole Bajm

Doda zrobiła to w swoim stylu. Pokazała foto z ciążowym brzuszkiem i się zaczęło. W komentarzach szał

Andrzej Koziara (+66 l.) był cenionym dziennikarzem, pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego "National Geographic Polska", był także naczelnym "Tropami Discovery Chanel" oraz korespondentem wojennym w Kaukazie i byłej Jugosławii. W przeszłości pracował także dla kanadyjskich i amerykańskich czasopism. Były muzyk Bajmu wykładał także na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczył tam studentów fotografii na podyplomowych studiach.

Andrzej Koziara w zespole Bajm występował na samym początku, do 1981 roku

Przypomnijmy, że w czerwcu br. zmarł Marek Makuch, były basista Bajmu z lat 80., a w 2018 roku odszedł Jarosław Kozidrak (+63 l.), brat Beaty Kozidrak, z którą współtworzył Bajm. To od niego była litera "J" w zespole. Od 2008 roku nie żyje już także Marek Winiarski (+53 l.), który w zespole był literą "M". Przypomnijmy, że litera "B" z kolei to Beata Kozidrak a "A" to jej były mąż, Andrzej Pietras.