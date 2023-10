Nie żyje Czesław Paluch. Grał z Krzysztofem Krawczykiem do ostatniego koncertu

Nie żyje Czesław Paluch. Jego śmierć to kolejny straszy cios dla fanów muzyki Krzysztofa Krawczyka. Tragiczną wiadomość podał Andrzej Kosmala na profilu na Facebooku "Krzysztof Krawczyk in memoriam". - Zmarł w wieku 63 lat Czesław Paluch - muzyk, który grał w zespole Krzysztofa Krawczyka od 1985 roku, nieprzerwalnie do ostatniego koncertu 8 marca 2020 roku. Dzisiaj dołączył do swego Artysty. I gra w niebiańskiej orkiestrze. Pozdrów Krzysztofa i do zobaczenia! Dziękujemy Czesiu za te wspaniałe lata współpracy, za Twój wkład w pracę zespołu, za Twój spokój i dobro! - napisał wieloletni menedżer Krzysztofa Krawczyka.

Kim był Czesław Paluch? Grał nie tylko u Krzysztofa Krawczyka

Czesław Paluch z legendarnym wokalistą Trubadurów grał 35 lat, ale brał także udział w innych projektach muzycznych. Kim był Czesław Paluch? Artysta występował m.in. w grupie Chesterband. Muzyk wspominał także jego kolega z kapeli, który u Krzysztofa Krawczyka grał na gitarze. - Ciężko byłoby zliczyć godziny jakie spędziliśmy przed i po koncertach z Chesterem, rozmawiając o wszystkim - o muzyce, o życiu. Akurat gdy dołączyłem do zespołu przechodziłem fascynację Jeffem Beckiem i grającym z nim Janem Hammerem, i ogólnie sceną jazz-fusion, a w takich klimatach Czesław był bardzo osłuchany, więc mogliśmy gadać godzinami o Spectrum, Return to Forever czy Mahavishnu Orchestra i tym podobnych. Będę miał do niego zawsze ogromny szacunek i nigdy go nie zapomnę, bo takich ludzi jak Chester po prostu nie spotyka się w życiu często. Smutek - napisał na Facebooku Piotr Heflich.

Nie przegap: Obolali i schorowani Jan Paweł II i Krzysztof Krawczyk spotkali się w Watykanie. Potworny płacz zalał oczy

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Małgorzaty Daniszewskiej, żony Jerzego Urbana