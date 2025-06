Nie żyje Ewa Dałkowska. To, co zrobił Andrzej Duda tuż po jej śmierci, na długo zostanie zapamiętane!

Ogromne problemy festiwalu Podsiadły. Ludzie go masakrują! Muzyk przepraszał ze sceny

Ewa Dałkowska nie żyje. Zagrała pierwszą damę w filmie "Smoleńsk"

Świat polskiej kultury poniósł kolejną ogromną stratę. Na początku maja odeszła świetna aktorka - Marlena Milwiw, prywatnie babcia muzyka Barona. 8 czerwca media obiegła wiadomość o tym, że nie żyje Ewa Dałkowska. Jej role przeszły do historii polskiego kina. Zagrała m.in. w takich filmach jak: "Komedia małżeńska", "Panny i wdowy", "Body/ciało", "Skazany na bluesa", "Przedwiośnie" czy "Noce i dnie". W ostatnich latach sporą popularność przyniosła Ewie Dałkowskiej rola pierwszej damy w kontrowersyjnym filmie "Smoleńsk". Aktorka nie kryła swojej sympatii do PiS, za co spotykać ją miał ostracyzm w środowisku.

Zaufałam PiS-owi i jak dotąd nigdy się nie zawiodłam (...) ja potrafię być krytyczna, nie jestem "pisiorem". Ale wolę myśleć o tym, co robią dobrze, o ich wizji rządzenia państwem

- mówiła w rozmowie z Onetem w 2022 roku. .

Czasem odwracają ode mnie głowy, olewają mnie. Andrzej Wajda, z którym zrobiłam dwa filmy, traktował mnie jak powietrze… Z Januszem Majewskim jest podobnie. Ale to nie mój problem

- zaznaczyła Ewa Dałkowska. Jej działalność oczywiście bardzo podobała się politykom PiS. Dlatego nie dziwi, że wiele znanych postaci pożegnało aktorkę we wzruszających słowach. Nie zapomniał o niej nawet Andrzej Duda.

Andrzej Duda żegna Ewę Dałkowską

Prezydent RP był bardzo poruszony śmiercią Ewy Dałkowskiej. Bardzo rzadko zdarza się, żeby Andrzej Duda zamieszczał tak przejmujące wpisy po odejściu ludzi kultury. Widać, że Ewa Dałkowska dla urzędującego prezydenta RP była szczególnie ważną postacią. To, co zrobił Andrzej Duda tuż po śmierci aktorki, na długo zostanie zapamiętane!

Andrzej Duda z żoną na pogrzebie Jacka Zielińskiego! Niesamowite sceny, prezydent zdążył

Bardzo smutna wiadomość – odeszła Pani Ewa Dałkowska, wybitna aktorka, prawy i odważny człowiek, prawdziwa Patriotka. Stworzyła dziesiątki znakomitych kreacji teatralnych i filmowych. W latach 80. aktywnie uczestniczyła w niezależnym od komunistów życiu kulturalnym, a po 1989 roku wspierała wolną Polskę swoim talentem i zaangażowaniem w sprawy publiczne. Niestrudzenie służyła prawdzie, uczciwości i sprawiedliwości. Łączę się w modlitwie z Rodziną i Bliskimi Zmarłej. Wieczne odpoczywanie racz Jej dać, Panie

- napisał prezydent Andrzej Duda na platformie X.

Pogrzeb Ewy Dałkowskiej odbędzie się w piątek, 13 czerwca, o godz. 12:00 w Zalesiu Górnym.

