Nie żyje gwiazda Alibabek. Znane są szczegóły pogrzebu Krystyny Grochowskiej

Nie żyje Krystyna Grochowska - jedna z gwiazd kultowego zespołu Alibabki. Miała 83 lata. Piosenkarka zmarła w nocy 10 marca. Informacja o jej śmierci ukazała się na profilu fanpage grupy. W rozmowie z Plejadą potwierdził ją również siostrzeniec artystki, Marek Krajewski. Grochowską pożegnały również koleżanki z zespołu.

Alibabki zadebiutowały w 1964 roku roku w składzie: Anna Dębicka, Krystyna Grochowska, Anna Łytko, Wanda Orlańska, Alina Puk, Sylwia Rajchert. Utalentowane wokalistki początkowo tworzyły wyłącznie harcerskie utwory. Z czasem poszerzyły repertuar, a ich przeboje znał niemal każdy Polak.

Krystyna Grochowska występowała w Alibabkach do lat 80. Po odejściu z zespołu całkowicie wycofała się z działalności artystycznej. Skupiła się na rodzinie i wychowaniu synów. Piosenkarka stroniła od show-biznesu i bardzo rzadko udzielała wywiadów.

W rozmowie z "Faktem" Ewa Belina Brzozowska, jedna z wokalistek Alibabek, opowiedziała o ostatnich chwilach przyjaciółki. Grochowska przed śmiercią sporo wycierpiała. Przeżyła ogromną rodziną tragedię. Miała teraz coraz większe problemy ze zdrowiem.

Krysia była odwodniona i trafiła do szpitala. Potem wdało się zapalenie płuc i niestety odeszła. Apeluję więc do wszystkich. Nawadniajmy się, pijmy dużo. Nie mamy już dwóch koleżanek, bo pięć lat temu zmarła Wandzia. Razem dołączyły już pewnie do ogromnego chóru, który jest tam wysoko. W ostatnich latach odeszło tylu wyjątkowych muzyków, kompozytorów. Razem stworzą tam piękny chór - wyznała Brzozowska.