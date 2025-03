Nie żyje gwiazdor Harry'ego Pottera! Informację podał mąż

Przyparta do muru Iwona Pavlović przyznała, co myśli o Agnieszce Kaczorowskiej. Lubi ją?

Elżbieta Zapendowska oceniła nowych jurorów w "Must Be The Music". Nie gryzła się w język

Zmarła kolejna gwiazda "Harry'ego Pottera"!

Simon Fisher-Becker, jedna z gwiazd serii o "Harrym Potterze", zmarł w wieku 63 lat. Informację o jego śmierci przekazał jego mąż za pośrednictwem Facebooka. Wiadomości potwierdził również także agent aktora, Kim Barry z Jaffrey Management.

Gdzie grał Simon Fisher-Becker

Simon Fisher-Becker kochał kino, teatr i telewizję. Fani często widzieli go w popularnych produkcjach na dużym i małym ekranie. Oczywiście najważniejszy okazał się występ w "Harrym Potterze i Kamieniu Filozoficznym".W serii "Harry Potter" Simon Fisher-Becker zagrał Grubego Braciszka w – ducha domu Hufflepuff w Hogwarcie. Gwiazdor zagrał także znaczącą rolę w serii "Doctor Who" - tu zagrał Dorium Maldovara, który był znany z powodu swojej niebieskiej skóry i zamiłowania do handlu informacjami. Fisher-Becker pojawił się w kilku odcinkach serialu, a fani go pokochali.

Śmierć Simona Fisher-Beckera wstrząsnęła zarówno światem filmu i widzami. Media społecznościowe dosłownie zalały łzy, żal i kondolencje dla bliskich aktora. Fani wspominają najważniejsze chwile w jego karierze i role, które zostały z nami na zawsze.

Simon Fisher-Becker był dobrym przyjacielem

Gwiazdor "Harry'go Pottera" miał ciepłe i przyjazne usposobienie, angażował się w zjazdy fanowskie, chętnie dzielił się anegdotami ze swojej pracy na planie.

Mąż Simona Fisher-Beckera pożegnał go na Facebooku. W ten sposób cały świat dowiedział się, że słynny aktor nie żyje. Jego konto przez jakiś czas będzie prowadził nadal ukochany.

Tu Tony, mąż Simona. Mam bardzo smutne wieści. Dziś po południu o 2:50 zmarł Simon. Przez jakiś czas będę mieć to konto otwarte. Nie wiem w tym momencie, czy będę znowu publikować posty.

Gwiazdy "Harry'ego Pottera", które odeszły

Richard Harris (Albus Dumbledore w dwóch pierwszych filmach) – zmarł w 2002 roku.

Elizabeth Spriggs (Gruba Dama) – zmarła w 2008 roku.​

Roger Lloyd-Pack (Barty Crouch Sr.) – zmarł w 2014 roku.

Alan Rickman (Severus Snape) – zmarł w 2016 roku.

Richard Griffiths (Vernon Dursley) – zmarł w 2013 roku.

Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid) – zmarł w 2022 roku.​

Michael Gambon (Albus Dumbledore w późniejszych filmach) – zmarł 27 września 2023 roku.

Maggie Smith (Profesor McGonagall) – zmarła 27 września 2024 roku.

Na ten moment przyczyna śmierci 63-letniego aktora nie została podana do pjblicznej wiadomości.

Zobacz także: Ewa Wiśniewska przekazuje informacje o stanie zdrowia Jerzego Hoffmana