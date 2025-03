Ewa Wiśniewska przekazuje informacje o stanie zdrowia Jerzego Hoffmana

Ewa Wiśniewska i Jerzy Hoffman wielokrotnie współpracowali na planie filmowym. Aktorka wystąpiła w jego ekranizacjach historycznych, które na stałe zapisały się w kanonie polskiego kina. Widzowie pamiętają ją przede wszystkim z roli w "Ogniem i Miczem". Niezapomnianą kreację stworzyła także w „Starej Baśni: Kiedy słońce było bogiem”, gdzie wcieliła się w postać wiedźmy Jaruchy. Film ten, oparty na powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego, był kolejną wielką produkcją Hoffmana, który znany jest z realizowania widowiskowych adaptacji literatury historycznej.

Nie przegap: Reżyser kultowego "Znachora" nie zostawia suchej nitki na nowej wersji filmu. Naprawdę ostro!

Ich zawodowe drogi przecięły się również w innych projektach, co sprawiło, że między artystami nawiązała się wieloletnia znajomość i przyjaźń. Wiśniewska zawsze podkreślała, że praca z Hoffmanem to zaszczyt i ogromne wyzwanie, ale także wielka przyjemność:

Aktorka zdradziła, że reżyser „Potopu” nie zwalnia tempa i wciąż oddaje się swojej wielkiej pasji – grze w brydża.

Znam te brydżowe imprezy Hoffmana. Spotykamy się w Sopocie i nawet morza nie widzę, bo nie ma na to czasu, bo się gra! Jest czterech chłopa i ja jedna. Zaczynamy zaraz po śniadaniu, potem jest obiad, lekka sjesta, bo Jurek musi odetchnąć, ale to krótko trwa – dla mnie akurat dwa papierosy. Potem znowu gramy, jest kolacja i dalej brydż do wieczora