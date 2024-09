Nie żyje gwiazdor seriali "Jezioro marzeń" i "Gwiezdne wrota". Miał tylko 51 lat

Przemysław Klima to polski Gordon Ramsay? Nie ma litości dla uczestników "MasterChefa"

Nie żyje Obi Ndefo. O śmierci 51-letniego aktora, któremu ogromną popularność przyniosły role w amerykańskich serialach "Jezioro marzeń" i "Gwiezdne wrota", poinformowała jego starsza siostra Nkem Ndefo w poście na Facebooku. Aktor zmarł w sobotę 31 sierpnia 2024 roku.

Siostra gwiazdora ma złamane serce

- Złamane serce po stracie mojego młodszego brata. Wiem, że w końcu osiągnął spokój - napisała Nkem na Facebook-u. Siostra gwiazdora w pożegnalnym poście zamieściła ich wspólne zdjęcie. Jak dotąd nikt nie podał szczegółów dotyczących przyczyny śmierci aktora.

Fani na całym świecie pokochali Obi Ndefo za rolę Bodie'go Wells'a w serialu "Jezioro marzeń". Bohater był szwagrem najważniejszej postaci, Joey Potter, którą zagrała Katie Holmes.

"Spoczywaj w pokoju, słodki wojowniku"

Hołd Obiemu złożyła Mary-Margaret Humes, która w hitowej produkcji grała Gale Leery, mamę Dawsona. Aktorka nie była w stanie ukryć wzruszenia w swoim poście na Instagramie.

Te słowa nie przychodzą łatwo. Trudno mi sobie wyobrazić, że nas opuściłeś, mój drogi przyjacielu. Zawsze byłeś i zawsze będziesz jasnym, świecącym światłem. Dałeś nam przykład czystej, niefiltrowanej miłości i wytrwałości, stawiając czoła życiowym wyzwaniom. Zachowam na zawsze wszystkie nasze wiadomości pełne miłości i wzajemnego wsparcia w ciągu ostatnich kilku lat. Spoczywaj w pokoju, słodki wojowniku - napisała gwiazda "Jeziora marzeń" w pożegnaniu.

Obiego Ndefo pożegnała także serialowa szwagierka, Katie Holmes: - Wspaniale się z nim pracowało, był takim miłym człowiekiem. Przesyłam modlitwy i łaskę jego rodzinie. Spoczywaj w pokoju - napisała gwiazda na swoim Instastory.

Wypadek złamał mu karierę

Obi Ndefo był absolwentem szkoły teatralnej Uniwersytetu Yale. Wystąpił w welu znanych na całym świecie produkcjach telewizyjnych, głównie serialach: "Trzecia planeta od Słońca", "Prezydencki poker", "Star Trek: Voyager", "Stargate SG-1" i "Agenci NCIS: Los Angeles".

Obi Ndefo już raz cudem uniknął śmierci. 17 sierpnia 2019 r. Obi Ndefo stracił obie nogi. - Aktor wkładał artykuły spożywcze do zaparkowanego samochodu po wizycie w supermarkecie w Los Angeles, kiedy SUV zjechał ze swojego pasa i zderzył się z nim, odcinając mu prawą nogę i pozostawiając lewą nogę poważnie ranną i przyczepioną tylko przez skórę - informował wówczas "The Los Angeles Times". Obi przeszedł amputację lewej nogi.

Do końca był silny i odważny

O swoim życiu po wypadku Obi Ndefo mówił: - Skąd wiesz, jak byś sobie z tym poradził? A zresztą, jaka jest alternatywa? To, co mi się przydarzyło, jest tak straszne, że dlaczego miałbym to wzmacniać, czując się z tym źle?. Po wypadku Obi Ndefo zrezygnował z aktorstwa i poświęcił się nauczaniu jogi.

Strona GoFundMe utworzona dla aktora w 2020 r. zebrała ponad 280 tys. dol. na pokrycie kosztów protez nóg i przebudowę domu w Silver Lake.

