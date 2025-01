Nie żyje wybitna polska aktorka. Prawdziwa profesor! Miała dwóch słynnych mężów

Na co chorował Tiger Bonzo? Bardzo groźna przypadłość. "Zagrożenie dla życia pacjenta"

Nie żyje Halina Zaczek. To kolejna znakomita aktorka, która zmarła na początku 2025 roku. We wtorek, 7 stycznia, informowaliśmy o śmierci Mirosławy Marcheluk, znanej m.in. z filmów "Seksmisja", "Wahadełko" czy "Przedwiośnie". Niestety dotarła do nas następna smutna wiadomość. Halina Zaczek była postacią wyjątkową szczególnie w Krakowie. Informację o tym, nie aktorka nie żyje, podał na Facebooku krakowski oddział Związku Artystów Scen Polskich.

Z żalem i smutkiem informujemy, że 4 stycznia 2025 roku odeszła śp. Halina Zaczek - Kron aktorka teatralna i telewizyjna, pedagog PWST w Krakowie, wieloletni członek naszego Stowarzyszenia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w piątek 10 stycznia o godz. 13. oo. Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia

- czytamy w poście.

Kim była Halina Zaczek? Miała bogatą karierę i dwóch słynnych mężów

Halina Zaczek przez 35 lat występowała na deskach Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Równolegle pracowała na uczelni - w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie (dziś już Akademii). Kim była Halina Zaczek? Pracę dydaktyczną rozpoczęła w 1956 roku. Była kolejno: starszym asystentem, adiunktem, starszym wykładowcą, docentem kontraktowym, docentem mianowanym i profesorem nadzwyczajnym. Na emeryturę odeszła w 2001 roku. Uczelnia również pożegnała swoją legendę.

Z ogromnym żalem i głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Haliny Zaczek-Kron, aktorki Teatru Wybrzeże w Gdańsku i Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, absolwentki Wydziału Aktorskiego PWST (1953 r.), pedagog naszej Uczelni w okresie niemal 50 lat (1956-2002), pełniącej funkcję prodziekan Wydziału Aktorskiego w latach 1974-1981 i prorektor PWST w latach 1984-1990

- taki wpis pojawił się na profilu akademii w mediach społecznościowych.

W życiu prywatnym aktorki szczególne miejsce zajmowali dwaj mężczyźni: Leszek Herdegen i Gustaw Kron. Obaj byli sławnymi artystami i... mężami Haliny Zaczek. Pierwszy grał m.in. w "Faraonie", "Potopie" i "Polskich drogach", drugi w "Między ustami a pucharu brzegiem" i "Stawce większej niż życie".

