Nie żyje ikona disco. Jej przeboje znają wszyscy! Popłynęły kondolencje

Alfa Anderson zmarła 17 grudnia 2024 roku w wieku 78 lat. Była amerykańską wokalistką i autorką piosenek, której ciepły i pełen pasji. O śmierci gwiazdy poinformował na Instagramie Nile Rodgers. „Dziękuję za wszystko” – napisał, udostępniając jednocześnie montaż zdjęć Alfy, swoich i zespołu. Pokaz opatrzył bardzo wymownym tłem muzycznym, gdzie słyszymy „At Last I Am Free” z repertuaru Chic. Piosenka wykonywana przez Alfe pochodzi z drugiego albumu grupy "C’est Chic" z 1978 roku.

RIP Alfa Anderson. Organizacja CHIC. Na zawsze kochana

– głosi napis na zdjęciach. Pod postem nie zabrakło ciepłych słów. Z całego świata płyną kondolencje do bliskich gwiazdy.

Kariera wokalna Alfy Anderson

Anderson debiutowała w 1976 roku w "Big Man" Cannonballa Adderleya, który premierę miał w Carnegie Hall. Wystąpiła także w produkcji "Children of the Fire" w Lincoln Center, skomponowanej przez legendarnego trębacza "Hannibala" Marvina Petersona. W latach 70. nagrywała chórki dla takich artystów jak Nat Adderley, Ray Barretto, Odyssey i Major Harris. Jej głos można również usłyszeć na ścieżce dźwiękowej do filmu "The Wiz" z 1978 roku, wyprodukowanej przez Quincy'ego Jonesa.

Współpraca z zespołem Chic

Przełomowym momentem w jej karierze było dołączenie do zespołu Chic, założonego przez Nile'a Rodgersa i Bernarda Edwardsa. Dzięki zaproszeniu Luthera Vandrossa, Alfa zaśpiewała chórki w utworze "Everybody Dance", a następnie, po dołączeniu do trasy koncertowej zespołu, została awansowana do roli głównej wokalistki, którą dzieliła z Luci Martin w latach 1978-1983. Jej charakterystyczny głos można usłyszeć w takich hitach jak "Le Freak", "I Want Your Love" i "Good Times". "Le Freak" stał się największym sukcesem komercyjnym zespołu, przez ponad 30 lat będąc najlepiej sprzedającym się singlem w historii Atlantic Records.

Alfa Anderson śpiewała z Lutherem Vandrossem, Bryanem Adamsem, Mickiem Jaggerem

Po rozpadzie Chic w 1983 roku Alfa kontynuowała karierę muzyczną, współpracując z wieloma artystami, w tym z Lutherem Vandrossem, z którym koncertowała w latach 1982-1987. Jej wszechstronność jako wokalistki pozwoliła jej na współpracę z takimi gwiazdami jak Bryan Adams, Mick Jagger, Teddy Pendergrass, Sheena Easton i Jody Watley.

