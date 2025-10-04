Nie żyje ikona subkultury lat 70.! Catwoman znał cały świat. Tak pożegnał ją syn

Ikona punku i mody, Soo Catwoman zmarła w wieku 70. Susan Lucas była blisko związana z punkowym zespołem Sex Pistols, a w przeszłości mieszkała z jego słynnym (i kontrowersyjnym) basistą Sidem Viciousem. Syn gwiazdy, Shem Lucas napisał, że jego matka zachorowała zaledwie tydzień przed śmiercią. Susan zapadła w śpiączkę, z której już się nie wybudziła. Catwoman zmarła we wtorek, 30 września, o godzinie 3.56 nad ranem, w otoczeniu najbliższych.

"Śmierć przyszła bez ostrzeżenia"

Jej śmierć przyszła bardzo nagle i bez ostrzeżenia, i tak naprawdę nigdy nie miałem szansy się z nią pożegnać. Przez ostatnie kilka dni starałem się pogodzić ze stratą mojej matki Susan Lucas, znanej i kochanej na całym świecie jako Soo Catwoman- napisał na Instagramie syn gwiazdy.

Susan Lucas była niezwykle życzliwą i troskliwą osobą, zawsze chętną do pomocy. Stawała po stronie słabszych i wspierała potrzebujących, kiedy tylko mogła. Była też postacią niezwykle wpływową i inspirującą - jej wizerunek od 49 lat zajmuje ważne miejsce w świadomości publicznej. Lucas Przesuwała granice mody dzięki własnoręcznie tworzonym ubraniom i dodatkom, charakterystycznemu makijażowi oraz oczywiście swojemu kultowemu uczesaniu "Soo Catwoman".

Lucas inspiracją dla kolejnych pokoleń

Do dziś pozostaje ogromną inspiracją w świecie muzyki, sztuki i mody - jej wizerunek jest ponadczasowy i tak samo wyrazisty jak w 1976 roku

– napisał dziennikarz Daily Star.

Syn ikony stylu, Shem Lucas zapamiętał, że matka była nie tylko ważna dla fanów, ale ogromną rolę odegrała w jego życiu. To dzięki niej pokochał muzykę.

Jako dziecko grała mi wszystko, od Depeche Mode, przez Metallicę i Boba Marleya, po wiele więcej. To dzięki niej ja też mam tak głęboką miłość do muzyki i jestem muzykiem.

Zbuntowane kocice

Soo Catwoman zyskała popularność w latach 70. XX wieku. Jej znakiem rozpoznawczym była fryzura a'la kocie uszy z idealnie dobranym makijażem. Ten look stał się symbolem epoki buntowników. Susan Lucas prowadziła skromne życie i na co dzień unikała blasku fleszy.

Moja mama była legendą samą w sobie, ale ze względu na swoją skromną naturę nie lubiła zbyt wiele o tym mówić, mimo że była inspiracją dla milionów

- podsumował życie Lucas syn.