Janusz Grudziński nie żyje. Tragiczną informację przekazał jego przyjaciel - dziennikarz Robert Mazurek. Muzyk grupy Kult bywał nazywany księciem polskiego rocka, nie tylko z powodu tego, że występował pod pseudonimem Xsiążę Warszawski. Janusz Grudziński był wyjątkowym muzykiem - w zespole Kult grał na klawiszach, na gitarze i na wiolonczeli. Współtworzył aż 16 albumów słynnej kapeli Kazika Staszewskiego. Zmarły artysta był również kompozytorem i to nie tylko kawałków Kultu. Janusz Grudziński napisał muzykę m.in. do popularnego serialu "Rodzina zastępcza. Po jego śmierci zespół Kult zamieścił poruszający wpis na Facebooku. Kazik Staszewski i spółka nie mogą uwierzyć w odejście wybitnego kolegi. Janusz Grudziński grał w Kulcie przez 38 lat (od 1982 do 2020 roku).

Przyjaciele... przepełnieni smutkiem, bólem i niedowierzaniem z przykrością informujemy, że wczoraj wieczorem zmarł Janusz Grudziński, nasz kolega, który od jesieni 1982 do 2020 roku był charyzmatyczną częścią grupy Kult. Kompozytor, klawiszowiec, erudyta, człowiek kochający wolność; był współkompozytorem wielu przebojów Kultu oraz muzyki filmowej. Pragniemy przekazać wyrazy głębokiego współczucia córce Ninie, wnuczkowi Maurycemu, siostrze Beacie i najbliższym Jankowi osobom. Jasiu na zawsze pozostanie w naszej pamięci, takim, jakim zapamiętaliśmy go, kiedy był z nami przez te wszystkie lata; wspólnych koncertów, tras, prób, płyt i klipów - czytamy w smutnym komunikacie grupy Kult.