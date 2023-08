Nie żyje Janusz Mych. Śpiewał tytułową piosenkę serialu "Wojna domowa"

Janusz Mych był utalentowanym muzykiem, gry na flecie uczył się w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Potem wyjechał do Warszawy by studiować w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Od 1964 roku do 1985 roku tworzył zespół NOVI Singers, w którego składzie znajdowali się także Bernard Kawka, Aleksander Głuch, Waldemar Parzyński oraz Ewa Wanat. Razem z kompozytorem filmowym Jerzym "Dudusiem" Matuszkiewiczem nagrali piosenkę do serialu "Wojna domowa" z tekstem Ludwika Jerzego Kerna.

Po rozwiązaniu zespołu, Janusz Mych był nauczycielem na wydziale muzyki estradowej w Zespole Szkól Ogólnokształcących Bednarska. Pogrzeb muzyka odbędzie się 4 sierpnia 2023 roku o godz. 12:30 w Kościele pw. Najczystszego Serca Maryi na Placu Szembeka w Warszawie. Potem nastąpi odprowadzenie na Cmentarzu Bródnowskim, gdzie zostanie pochowany.

