Nie żyje ceniony aktor teatralny i filmowy. Wszyscy pamiętają go ze "Świata wg Kiepskich"

W piątek, 16 sierpnia zmarł Bogusław Danielewski, ceniony aktor i reżyser. Miał 96 lat. O śmierci artysty poinformował serwis Film Polski, informację potwierdzono na profilu wrocławskiego Teatru Polskiego.

"Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Bogusława Danielewskiego, długoletniego aktora naszego Teatru. (...) Rodzinie i Bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia. Dyrekcja i Zespół Teatru Polskiego we Wrocławiu" - czytamy na Facebooku placówki.

Nie żyje Bogusław Danielewski - ceniony aktor, reżyser i pedagog

Na profilu teatru przypomniano również pokrótce biografię artysty. "Bogusław Danielewski początkowo występował na scenie Estrady Bałtyckiej i Państwowego Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Następnie znalazł się w zespole Teatru Młodego Widza we Wrocławiu (1949-1953). W tym czasie zdał aktorski egzamin eksternistyczny i został zaangażowany do Państwowych Teatrów Dramatycznych we Wrocławiu (od roku 1969 pod nazwą Teatr Polski we Wrocławiu).

Z Wrocławia przeniósł się ponownie do Państwowego Teatru Wybrzeże w Gdańsku, by wkrótce na stałe osiąść w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Wespół z Henrykiem Tomaszewskim i Andrzejem Barskim tworzył w roku 1956 pierwsze kierownictwo artystyczne Studia Pantomimy przy Państwowych Teatrach Dramatycznych we Wrocławiu (dziś Wrocławski Teatr Pantomimy im. H. Tomaszewskiego) – zajmował się administracją i sprawami organizacyjnymi"

Bogusław Danielewski był też wykładowcą w Studium Aktorskim przy Teatrze Polskim we Wrocławiu oraz na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zagrał ponad sto ról teatralnych, w teatrach telewizji i w filmach. Wyreżyserował kilkanaście przedstawień dramatycznych i muzycznych. Był laureatem wielu prestiżowych nagród. W 1976 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2006 r. za zasługi dla kultury otrzymał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis

Bogusław Danielewski nie unikał także małego ekranu. Szerszej publiczności znany był z produkcji serialowych. Występował m.in. w "Świecie wg Kiepskich", "Pierwszej miłości" i "Na kłopoty Bednarski". Wystąpił też w filmach "Baryton", "Konsul" i "Rdza".

