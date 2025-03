Nie żyje kultowy aktor kina akcji. Grał też w uwielbianych serialach. Smutne informacje przekazała żona

Wings Hauser zmarł 15 marca 2024 roku w wieku 76 lat. Jego śmierć oznacza koniec pewnej ery w kinie akcji, jednak pozostawił po sobie bogaty dorobek, który wciąż inspiruje fanów i młodszych twórców. Jego kultowe role i niepowtarzalny styl gry zapewniły mu trwałe miejsce w historii kina. O śmierci artysty poinformowała w social mediach jego żona:

Ikona kina Wings Hauser odleciał w ramionach swojej partnerki filmowej i muzycznej, Cali Lili Hauser, w ich mieszkaniu w ten weekend (...) Jego ostatnie życzenie, to przekazanie pałeczki miłości jego życia – Cali. Poprosił ją, by kontynuowała ich wspólne dzieło, ich historię miłosną i pielęgnowała jego dziedzictwo.

Cali Lil Hauser poprosiła również, by zamiast kwiatów i kondolencji fani okazali swoje wsparcie dla obecnych i przyszłych projektów nagradzanego, zrównoważonego, niezależnego studia filmowego i muzycznego – morskiego sanktuarium i schronienia dla motyli, które Hauserowie zbudowali własnoręcznie.

Początki kariery i pierwsze sukcesy Wingsa Hauser

Urodzony jako Gerald Dwight Hauser w 1947 roku, Wings Hauser rozpoczął karierę aktorską w latach 70. Choć początkowo pojawiał się w epizodycznych rolach w telewizji, przełomem okazał się film Vice Squad (1982), w którym zagrał brutalnego alfonsa Ramroda. Ta rola ugruntowała jego pozycję jako aktora specjalizującego się w postaciach czarnych charakterów i antybohaterów. Jego intensywna gra aktorska i charyzma przyciągnęły uwagę widzów i twórców filmowych.

Lata 80. to okres największej aktywności Hausera. Wystąpił w wielu produkcjach, które do dziś mają status kultowych. Jego bohaterowie często byli twardzielami o skomplikowanej moralności, co wyróżniało go na tle innych gwiazd kina akcji tamtych lat.

Lata 90. i rozwój kariery telewizyjnej: "Drużyna A", "Strażnik Teksasu", "JAG"...

W kolejnej dekadzie Hauser coraz częściej pojawiał się w serialach telewizyjnych. Można go było zobaczyć m.in. w *serialu "Żar młodości", potem pojawiał się w "Magnum", "Drużynie A", "Strażniku Teksasu" czy "Beverly Hills 90210". Mimo to nadal występował w filmach sensacyjnych i thrillerach, takich jak Skins czy The Art of Dying, który również reżyserował. Jego charyzma i charakterystyczny styl gry sprawiły, że zyskał status aktora kultowego, choć nigdy nie osiągnął poziomu sławy wielkich hollywoodzkich gwiazd.

Choć po 2000 roku Wings Hauser występował rzadziej, nadal można było go zobaczyć w niszowych produkcjach oraz w rolach drugoplanowych w większych filmach, a także w popularnych serialach, jak "Detektyw Monk", "Dr. House", "CSI", "Dowody zbrodni"czy "Kości".

Dorobek artystyczny Wingsa Hausera obejmuje ponad 100 ról filmowych i telewizyjnych. Jego charakterystyczny styl gry, charyzma i niepowtarzalne interpretacje ról sprawiły, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów kina akcji i thrillerów lat 80. i 90. Do dziś jest uwielbiany przez fanów gatunku, a jego filmy wciąż są oglądane przez kolejne pokolenia miłośników mocnego kina.