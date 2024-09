Nie żyje legendarny raper. 53-latek zasłabł na scenie podczas występu

Fatman Scoop zmarł po zasłabnięciu na scenie

Nie żyje raper Isaac Freeman III, znany jako Fatman Scoop. Miał zaledwie 53 lata. Muzyk zasłabł 30 sierpnia podczas koncertu w Town Center Park w Hamden w Connecticut. Na chwilę przed upadkiem wykrzyczał do publiczności: "Jeśli przyszliście na imprezę, to zróbcie trochę hałasu". Po tych słowach upadł w okolicy kabinie DJ-. Według relacji świadków, publiczność początkowo wzięła to za część występu.

Freeman został przewieziony do pobliskiego szpitala. Jego stan pogarszał się z każdą minutą. Niestety, mimo udzielenia szybkiej pomocy mężczyzna zmarł. Burmistrz Hamden, Lauren Garett, w oświadczeniu na Facebooku poinformowała o jego śmierci.

"W imieniu miasta Hamden składam najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Isaaca Freemana, znanego jako Fatman Scoop. Był wspaniałym wykonawcą z szeroką rzeszą fanów, o czym świadczą tysiące fanów, którzy przyszli zobaczyć jego ostatni występ w Hamden Town Center Park" - napisała w oświadczeniu.

Zobacz również: Nie żyje 35-letni piosenkarz. Do tragedii doszło podczas koncertu

Fatman Scoop: Bliscy żegnają zmarłego rapera

Pani burmistrz wyraziła również wdzięczność ratownikom oraz części publiczności, którzy walczyli o życie muzyka. Zaoferowała również pomoc świadkom tragedii. Zorganizowane zostaną specjalne spotkania z psychologami.

Smutną wiadomość potwierdziła również rodzina artysty. "Z ogromnym smutkiem i ciężkim sercem dzielimy się wiadomością o odejściu legendy i ikony Fatman Scoopa. Ostatniej nocy świat stracił jasną duszę, promień światła, zarówno na scenie, jak i w życiu. Był nie tylko światowej sławy artystą, był ojcem, bratem, wujkiem, przyjacielem" - napisali bliscy.

W poruszających słowach pożegnał go również manager: "To ty nauczyłeś mnie, jak być mężczyzną, jakim jestem teraz. Kocham cię, Scoop. Bardzo ci dziękuję za wszystko, co od ciebie w życiu otrzymałem". Oficjalne oświadczenie wydała również agencja koncertowa MN2S, która podkreśliła, jak wielką rolę odegrał Isaac Freeman w muzycznym świecie.

Fatman Scoop urodził się 28 listopada 1979 w Nowym Jorku. Był nie tylko raperem, ale również producentem muzycznym. Jego największy przebój, "Be Faithful", podbił listy przebojów na całym świecie. Współpracował m.in. z takimi artystami jak Missy Elliott, Ciara, Timberland czy David Guetta. Można go było również usłyszeć Artysta w nominowanym do nagrody Grammy utworze Mariah Carey "It's Like That".

Zobacz również: Nie żyje 41-letni gwiazdor Netflixa. Aktor zmarł niespodziewanie

Figura na pogrzebie Stuhra nie hamowała emocji. Zalała się łzami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.