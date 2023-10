Nie żyje Maciej Trojanowski. O jego śmierci poinformował kolega z TVN

Nie żyje Maciej Trojanowski, legendarny prowadzący jedyny w swoim rodzaju program "Nie do wiary". Był prawdziwą ikoną TVN. Kultowy program przez 11 lat - od 1996 roku - emitowany był w właśnie TVN. Powrócił po pięciu latach przerwy na antenie TTV. Ostatni odcinek wyemitowany został 9 grudnia 2013 roku. W międzyczasie Maciej Trojanowski prowadził na Polsacie program "Strefa tajemnic". Prezenter zagrał także w filmie "Skorumpowani" i przetłumaczył książkę "TESLA Zagubione Wynalazki". O śmierci Macieja Trojanowskiego poinformował jego kolega z TVN Maciej Znajdek-Znaniewski, znany reżyser i producent filmowy. - W piątek, 13 października, odszedł mój Przyjaciel - legendarny Prowadzący programu "Nie Do Wiary" Maciej Trojanowski. Zjeździliśmy razem pół świata. Wspólnie przemierzyliśmy setki tysięcy kilometrów, spędziliśmy razem tysiące godzin w studiu i w terenie. Zrobiliśmy ponad 300 odcinków NDW. Słowem spędziliśmy razem kawał życia. Przyjdzie kiedyś czas, żeby to opisać. Dziś Strefa 11 okrywa się żałobą, bo choć kilkanaście miesięcy temu wróciliśmy do prac nad reaktywacją "Nie do Wiary" to słowa: "Witam w Strefie 11" już nie padną… Maciek, dzięki za wszystko. Żegnaj Przyjacielu! - czytamy w poruszającym wpisie na Facebooku. Wiadomość o śmierci Trojanowskiego podał także serwis filmpolski.pl

Kim był Maciej Trojanowski? O czym opowiadał program "Nie do wiary" na TVN?

Maciej Trojanowski zanim trafił do telewizji, ukończył Politechnikę Warszawską i uzyskał tytuł magistra inżyniera chemii. Później pracował jako przedstawiciel międzynarodowych koncernów. Wiedza, którą Maciej Trojanowski wyniósł ze studiów, przydała mu się potem, przy pracy w programach TVN i Polsatu. Program "Nie do wiary" wzbudzał wielkie zainteresowanie, ale raczej nie rozwiązywał zagadek, które frapowały widzów. - Niestety poza budowaniem napięcia i szokujących nagłówków, "Nie do wiary" nie niosło za sobą żadnych wartości dodanych. Większość reportaży, w których obiecywano wyjaśnienie obecności duchów w nawiedzonym domu, czy klątwy faraona, kończył się dokładnie tak samo, jak się zaczął. Czyli zadawaniem pytań oraz pozostawieniem widzów w niepewności - czytamy na stronie kultura.onet.pl. Pogrzeb Macieja Trojanowskiego odbędzie się w najbliższy piątek, 20 października, o godzinie 13.00 w kościele mieszczącym się przy ul. Rynek 17 w Starych Babicach.

Nie przegap: Nie żyje prawdziwa legenda TVP. Jego głos znało kilka pokoleń Polaków

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Macieja Trojanowskiego, ikony TVN i prowadzącego program "Nie do wiary"