Nie żyje Magdalena Dobrowolska. 44-letnia charakteryzatorka filmowa odeszła nagle. To przed nią znany dziennikarz dokonał coming outu

Magdalena Dobrowolska charakteryzowała bohaterów teledysków, m.in. Małgorzatą Potocką czy Olgą Bończyk, współpracowała także z teatrem w Głuszycy i wykonywała profesjonalny makijaż na studniówki, wesela i inne imprezy okolicznościowe. Uroczystości pogrzebowe kuzyni dziennikarza Mariusza Szczygła odbędą się 18 stycznia o godzinie 14.00 w kościele św. Anny w Wałbrzychu.

- Wczoraj zmarła nagle Magdalena Dobrowolska - była charakteryzatorką filmową i córką mojej kuzynki. Osierociła dwie 20-letnie córki. To - poza moimi rodzicami - pierwsza osoba w rodzinie, wobec której przed laty zrobiłem coming out i powiedziałem o śmierci mojego partnera. Co zaświadcza o jej charakterze. Nie wiem, kto zrobił jej to zdjęcie. Magda, dziękuję - napisał Szczygieł publikując przepiękne zdjęcie Dobrowolskiej.

Swoją mamę we wzruszającym wpisie pożegnały także córki. - wielkim bólem zawiadamiamy o śmierci Magdaleny Dobrej. Odeszła od Nas tak wcześnie, tak nagle… była niezwykłą kobietą, niesamowicie utalentowana, radosna i dobra. Zawsze zarażała uśmiechem i nastawieniem do życia. Stawiała dobro innych nad swoje, walczyła o innych do ostatnich sił…. Nikt Nam Ciebie nie zastąpi Mamo… kochamy Cię na zawsze - czytamy.