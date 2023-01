Nie żyje mama braci Pazurów. Chotecka pożegnała teściową w pełnym smutku wpisie

Film erotyczny z Englert i Stramowskim okrąża cały świat! Nie uwierzycie, gdzie go pokażą

Dorota Chotecka to spełniona aktorka, która od ponad trzech dekad pozostaje w szczęśliwy małżeństwie z Radosławem Pazurą. Aktorka nie lubi w wywiadach opowiadać o sprawach prywatnych, jednak zdarza jej się powiedzieć, jak układa jej się w związku z mężem. Często pojawia się z nim na branżowych imprezach, występowali również w programach telewizyjnych. Nikogo nie powinno dziwić, że jako bardzo rodzinna kobieta bardzo przeżyła śmierć mamy Pazury.

Nie żyje mama braci Cezarego i Radosława Pazurów. Dorota Chotecka pożegnała teściową w pełnym smutku wpisie

Dorota Chotecka opublikowała na Instagramie wpis, w którym poinformowała o śmierci mamy Cezarego i Radosława Pazurów. Aktorka nie ukrywa bólu po stracie teściowej, którą traktowała jak swoją matkę.

- Dzielę się z wami przykrą wiadomością. 13 stycznia b.r., dzień przed swoimi urodzinami, zmarła moja druga mama. Teściowa, którą znałam i kochałam od 34 lat. Pogrzeb odbył się 17 stycznia. Wierzę, że jest już w raju. Do zobaczenia, mamo. Od tej chwili nasze życie się zmienia, ale się nie kończy. A my do tej codzienności wracamy już inni… Opiekuj się nami tam z góry.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo kondolencji smutnych fanów. Wyrazy współczucia przesłał aktorce oraz jej mężowi kolega z branży, Jacek Kopczyński.

"Gwiazdy w Skolimowie" odc.1. Tak żyją artyści w domu opieki w Skolimowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.