Nie żyje mama Izy Janachowskiej. Zrozpaczona gwiazda Polsatu podała szczegóły pogrzebu

„Ona mi pierwsza pokazała księżyc i pierwszy śnieg na świerkach, i pierwszy deszcz.” K.I. Gałczyński Mamo 💔 W tych trudnych chwilach prosimy o uszanowanie naszej prywatności - napisała Izabela Janachowska. Pod postem pojawiły się kondolencje m.in. od tancerki Hanny Żudziewicz, Sylwii Bomby, Anny Kalczyńskiej, Pauliny Krupińskiej i Patrycji Sołtysik.

Izabela Janachowska podała także termin pogrzebu swojej mamy. Wiadomo, że Grażyna Janachowska zmarła 20 listopada, a jej ostatnie pożegnanie odbędzie się 27 listopada o godz. 13:00 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Tak prowadząca "Tańca z gwiazdami" mówiła o mamie

- Moja mama jest silną jednostką. Ale nasze relacje są dziś wspaniałe. Wraz z tatą przeprowadzili się do Warszawy – pojechali za córkami. Jeśli tylko nie jestem w pracy, to weekendy są tylko dla nas. I wydaje mi się, że dla Kriska to jest fajne, że wychowuje się w domu, gdzie są rodzice, dziadkowie, ciocie… - wspominała Janachowska w wywiadzie dla magazynu "Viva!".