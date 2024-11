Robert Gonera z dwoma synami przyszedł do TVN! Jeden przystojniak, a drugi... To trzeba zobaczyć!

Bob Bryar urodził się 31 grudnia 1979 roku w Chicago. W 2004 roku jako perkusista dołączył do zespołu My Chemical Romance. Zastąpił Matta Pelissiera. Bob brał udział w nagraniach dwóch albumów - "The Black Parade", a także "Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys". W marcu 2010 roku zdecydował się, że odchodzi z zespołu.

Zobacz też: Nie żyje 24-letnia influencerka. Nagrała pożegnalny filmik

Cztery tygodnie temu My Chemical Romance i Bob Bryar rozstali się. Była to bolesna decyzja dla nas wszystkich i nie została podjęta lekko.

Życzymy mu wszystkiego najlepszego w przyszłych przedsięwzięciach i oczekujemy, że wy wszyscy zrobicie to samo - mówił wtedy gitarzysta Frank Iero.

Zobacz też: Nie żyje znany pisarz. Tragiczną informację potwierdziła przyjaciółka

Po głośnym odejściu Bob współpracował z innymi zespołami. Później jednak zmienił swoją branżę, zaczął działać w nieruchomościach. Był również mocno zaangażowany w pomoc charytatywną dla zwierząt.

Zobacz też: Tragiczne informacje z planu "Nasz nowy dom". Nie żyje uczestniczka programu, osierociła wnuczkę, którą wychowywała samotnie

Nie żyje Bob Bryar. Miał tylko 44 lata

Według informacji, które podały zagraniczne media, muzyk został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Aktualnie trwa śledztwo, które ma ustalić konkretną przyczynę śmierci artysty.

W sieci można również przeczytać doniesienia, przekazane przez TMZ, że Bob Bryar zmagał się z ciężką depresją. Z kolei inne portale podają, że ostatni raz był widziany 4 listopada 2024 roku. Według informacji pojawiających się w zagranicznych mediach to właśnie wtedy zmarł.

Dom był w normalnym stanie, a sprzęt muzyczny i broń pozostały nietknięte - czytamy na stronie "The Sun". Dziennikarze portalu podkreślili jednak, że ciało perkusisty zostało znalezione w stanie "znacznego rozkładu".

Zobacz też: Nie żyje wybitna polska artystka. Miała zaledwie 48 lat. "Będziemy za Tobą tęsknić"

Zobacz naszą galerię: Groby znanych Polaków na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Niezapomniani, maj 2023

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak, na pewno istnieje Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym Nie, to bzdura