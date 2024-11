Bella Bradford popularność i uznanie fanów zyskała dzięki publikowaniu filmów o swojej chorobie w aplikacji TikTok. 24-latka chętnie pokazywała też swoje stylizacje, a także prezentowała, jak robi sobie makijaż. Po śmierci dziewczyny w sieci pojawiło się poruszające wideo.

24-letnia Bella Bradfordna mieszkała w Australii. Dziewczyna zmagała się z rzadką odmianą raka mięśnia żuchwowego. O swojej chorobie dowiedziała się w 2021 roku. Influencerka jednak się nie załamała. Chętnie publikowała filmy na TikToku, na których pokazywała modne ubrania, a także opowiadała o swojej chorobie. Bradford zmarła 15 października 2024 roku. Jej rodzina postanowiła opublikować jej ostatni film ponad dwa tygodnie po jej odejściu, czyli 31 października 2024 roku.

Mój rak jest nieuleczalny i niestety, moje życie w tym momencie dobiegło już końca, a ja zmarłam. Chciałam jednak nagrać ostatni filmik z serii "Get Ready With Me", ponieważ uwielbiam je tworzyć i uwielbiam modę. Dziękuję, że byliście ze mną w tej niezwykłej podróży. Mam nadzieję, że moje filmy przyniosą wam chwilę radości, kiedy będziecie tego potrzebowali. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie mieli piękne i niesamowite życie, i życzę wszystkiego najlepszego każdemu z was. Dużo miłości - można usłyszeć na nagraniu.