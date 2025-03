Nie żyje Sebastian Hebel. W "Kuchennych rewolucjach" brał udział dwa razy, schudł i walczył z cukrzycą

Tak po rozstaniu z Maciejem Pelę Agnieszka Kaczorowska jeszcze nie mówiła! Co na to psychologowie?!

Nie żyje Sebastian Hebel. W "Kuchennych rewolucjach" brał udział aż dwa razy. Zmierzył się nie tylko z metamorfozą swojego lokalu, ale i zaczął walczyć o swoje zdrowie. Co się stanie z popularną restauracją po niespodziewanej śmierci właściciela?

Historia udziału Sebastiana Hebla w "Kuchennych rewolucjach"

Sebastian Hebel był właścicielem Gospody "Kaszubski Polot". Pod okiem Magdy Gessler w 27. sezonie "Kuchennych rewolucji" restauracja przeszła spektakularną metamorfozę. Dzięki udziałowi w programie sam Hebel także zadbał o siebie. Chorował na cukrzycę i miał problem z otyłością. Po sukcesie swojego lokalu wziął się także za siebie. Schudł aż 10 kilogramów! Problemy zdrowotne Sebastiana Hebla były omawiane w odcinku "Kuchennych rewolucji". Po wizycie Magdy Gessler, Hebel podjął męską decyzję, i zadbał o swoje zdrowie.

W pierwszym odcinku 27. sezonu "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler pojechała na Kaszuby do Czarnej Dąbrówki. To tam znajdował się lokal Sebastiana Hebla pod nazwą "Cooking and events". Okazało się, że Sebastian Hebel, który miał już okazję współpracować z Magdą Gessler. Na miejscu restauratorką stwierdziła, że lokal Hebla mocno podupadł podczas pandemii. Restauracja na tamten moment miała aż 700 tysięcy złotych długu. Ostatecznie rewolucja się udała i lokal zmienił nazwę "Gospoda Kaszubki Polot". Sebastian hebel wziął się za swoje zdrowie. Niestety, teraz musimy go pożegnać.

Restauracja Hebla podjęła trudną decyzję

Wiadomość o śmierci restauratora została opublikowana na profilu jego "Kaszubskiego polotu" na Facebooku.

Ze smutkiem i ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci właściciela Gospody Kaszubski Polot SEBASTIANA HEBEL🖤🖤🖤🖤

Załoga restauracji Sebastiana Hebla w związku z jego śmiercią musiała także podjąć ostateczną decyzję. Lokal kończy działalność, o czym także poinformowano w pożegnalnym poście.

W związku z czym Informujemy, że z dniem dzisiejszym Gospoda Kaszubski Polot przestaje funkcjonować......

Tak żegnają Sebastiana Hebla

Na post restauratorów zareagowało ponad 400 osób i liczba ta stale rośnie! Sebastian Hebel miał nie tylko wiernych klientów, ale prawdziwych fanów. Teraz żegnają go w poruszających słowach.

Niektórych ludzi pamięta się nie tylko za to, co robili, ale za to, kim byli. Sebastian był jednym z tych, którzy zostawiają po sobie coś więcej niż puste miejsce przy kuchennym blacie. Zostawił wspomnienia – pełne śmiechu, pasji i aromatu dań, które miały w sobie coś z jego serca.Dziś jego kuchnia ucichła, ale wspomnienia o nim będą żyć w każdym, kto miał szczęście z nim pracować. Żegnaj, Sebastianie- niech tam, gdzie teraz jesteś, zawsze pachnie dobrym jedzeniem i dobrym życiem Boże … a dopiero co powtórkę programu oglądałam ….. przykro mi bardzo …. A Pani Gessler mówiła jesteś super facetem,dasz sobie radę,ale zadbaj w pierwszej kolejności o siebie Będziesz w naszej pamięci Sebek

Wspaniałego kucharza, restauratora i człowieka pożegnała także stacja TVN na Facebooku. Post przenosi nas na stronę stacji, gdzie produkcja przypomina jego historię i udział w programie.

