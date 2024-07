A więc jednak! Barbara Kurdej-Szatan wraca do TVP. I to w jakiej roli!

Nie żyje Teresa Olenderczyk, legenda TVP w PRL

Pierwsza połowa lipca jest wyjątkowo tragiczna dla polskiej kultury. 9 lipca zmarł Jerzy Stuhr, słynny aktor i reżyser. Dzień wcześniej media obiegła informacja o tym, że nie żyje Tadeusz Woźniak, autor nieśmiertelnego hitu "Zegarmistrz światła". Teraz dotarła do nas wiadomość o śmierci legendy TVP w PRL. Nie żyje Teresa Olenderczyk, która animowała postać Jacka w kultowej bajce "Jacek i Agatka". W latach 60. i 70., gdy programów dla dzieci było jak na lekarstwo, bajkę tę oglądali absolutnie wszyscy. Talent Teresy Olenderczyk znał absolutnie każdy. Program emitowany był w TVP przez 10 lat. Został zdjęty przez ówczesnego prezesa telewizji Macieja Szczepańskiego w 1973 roku, gdy uznał on, że bajka nie pasuje do nachalnie wciskanej widzom propagandy sukcesu PRL.

Kim była Teresa Olenderczyk? Postać Jacka związana jest z jej życiem prywatnym

Teresa Olenderczyk występowała też w najlepszych teatrach dla dzieci. W "Lalce" pracowała w latach 1953-54, a w "Guliwerze" w latach 1954-58. Po zdjęciu z wizji "Jacka i Agatki" aktorka nadal pracowała w TVP, gdzie była redaktorką w oddziale warszawskim. Odeszła z telewizji dopiero w 1984 roku, w wieku 52 lat. Co ciekawe, postać Jacka związana była z życiem prywatnym Teresy Olenderczyk. Bajka powstała bowiem na podstawie książki Wandy Chotomskiej. Autorka wymyśliła imię Jacek, bo właśnie tak nazywał się syn aktorki.

Wiadomość o śmierci gwiazdy TVP w PRL podał serwis Filmpolski.pl. - Dotarła do nas jeszcze jedna smutna informacja.4 lipca, w wieku 92 lat zmarła Teresa Olenderczyk, aktorka lalkarka, która w latach 1962-72 animowała lalkę "Jacka" w popularnym programie dla dzieci "Jacek i Agatka" - czytamy we wpisie na Facebooku. - Pogrzeb pani Teresy odbędzie się 15 lipca o godzinie 10.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - informuje serwis filmowy.