Nie żyje Tina Turner. Ikona piosenki miała 83 lata

Amerykańska piosenkarka zasłynęła takimi przebojami jak: "Golden Eye", "River Deep – Mountain High", "Get It Together", "Something’s Got a Hold on Me", "Tonight", "Private Dancer", "(Simply) The Best", ""I Don't Wanna Lose You", ""Foreign Affair", "What You Get Is What You See" i ""We Don't Need Another Hero". Tina Turner była także aktorką, zagrała m.in. w takich filmach jak: "Tommy", "Mad Max pod Kopułą Gromu" czy "Bohaterze ostatniej akcji".

Karierę rozpoczęła od śpiewania w chórach kościelnych muzyki gospel. Anna Mae Bullock, bo tak naprawdę nazywała się Tina Turner, w wieku 17 lat została dostrzeżona przez Ike’a Turnera (+76 l.), lidera grupy Kings of Rhythm, swojego późniejszego męża. Zespół znienił nazwę na The Ike and Tina Turner Revue. W 1978 roku rozwiodła się z mężem i rozpoczęła karierę solową, którą zakończyła w 2009 roku.

Związki Tiny Turner

Piosenkarka ze związku z saksofonistą Raymondem Hillem miała syna, Raymonda Craiga (1958–2018), który popełnił samobójstwo. Z Ike' em Turnerem miała syna, Ronniego (+62 l.), zmarłego na raka w 2022 roku. Mąż gwiazdy był bardzo agresywny, nadużywał alkoholu i narkotyków oraz maltretował Turner fizycznie i psychicznie, doprowadzając do podjęcia próby samobójczej w 1968. Od 1986 była związana z Erwinem Bachem, dyrektorem europejskiej filii wytwórni EMI. W 1995 para zamieszkała w Szwajcarii, a w lipcu 2013 wzięła ślub. W tym samym roku Tina Turner przeszła udar mózgu. Zdiagnozowano u niej także raka jelita grubego i niewydolność nerek. W kwietniu 2017 przeszła operację przeszczepienia nerki, której dawcą był Erwin Bach.

