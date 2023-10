Nie żyje Wojciech Korda. Po sześciu udarach od lat był przykuty do łóżka

Monika Richardson o powrocie do TVP. Takiego wyznania się nie spodziewaliśmy!

Wojciech Korda, a właściwie Wojciech Kędziora, był swego czasu bardzo popularnym w Polsce muzykiem. Wokalista rockowy, gitarzysta, kompozytor, współtwórca muzyki do pierwszej polskiej rock-opery Naga. Występował też w zespole Niebiesko-Czarni. W ostatnich latach stan jego zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu. Muzyk przeszedł aż sześć udarów i przykuty był do łóżka. Od 2015 roku był zależny od aparatury, która przytrzymywała go przy życiu. Niestety, 21 października 2023 roku gitarzysta zmarł. Informacje o tym przekazali najbliżsi.

Nie żyje Wojciech Korda. Miał 79 lat

Informacje o śmierci Wojciecha Kordy przekazał jego przyjaciel, Adam Siwiński.

- Dzisiaj o godz.13 zmarł mój przyjaciel i sąsiad, legenda polskiego rocka, wokalista zespołu Niebiesko-Czarni - Wojciech Korda" - przekazał.

Wiadomość potwierdził Program Pierwszy Pierwszego Radia, powołując się na słowa żony gitarzysty. Niedawno jeszcze proszono o wsparcie dla Kordy i opiekującej się nim jego żony Aldony zabiegała o to Polska Fundacja Muzyczna.

