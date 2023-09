Ula Jurzysta w sieci znana była znana pod nazwą "Apetyt na Endorfiny". Obserwowało ją ponad 82 tysiące użytkowników. Na swoim profilu pokazywała swoje życie i walkę z chorobą. Influencerka prowadziła bardzo aktywny tryb życia, lubiła biegać, ale chętnie uprawiała też inne sporty. Jakiś czas temu wystąpiła na kanapie "DDTVN", gdzie opowiadała o heroicznej walce o życie. W 2020 roku urodziła się jej córka. O jej śmierci poinformował jej brat oraz "Mama Ginekolog", u której pracowała Ula Jurzysta.

Nie żyje znana Influencerka. Pracowała u "Mamy Ginekolog"

Ula Jurzysta w trakcie ciąży dowiedziała się, że wykryto u niej guza mózgu. Istniało prawdopodobieństwo, że nie przeżyje porodu. Córka influencerki i jej męża Sebastiana urodziła się zdrowa, a Ula w krótkim czasie przeszła drugą operację usunięcia guza. W zbiórkę pieniędzy na leczenie włączyła się "Mama Ginekolog", u której pracowała kobieta.

- Przychodzę do was z bardzo smutną wiadomością. Nie wiem nawet, jak to powiedzieć, bo nigdy takiego ogłoszenia nie robiłam na Instagramie, także dla mnie to jest też bardzo trudne. Chciałabym potwierdzić, że Ula zmarła w śnie. Nie wiem, czy dzisiaj rano, czy wczoraj rano, natomiast rozmawialiśmy z jej mężem, jest to sprawdzona informacja, już nie piszcie do mnie, czy tak jest. Wysyłamy kondolencje dla jej rodziny, niestety muszę tą przykrą informację potwierdzi - powiedziała "Mama Ginekolog" na Instastories.

