Georgina Cooper popularność i uznanie fanów zdobyła, mając zaledwie 13 lat. Bardzo szybko została okrzyknięta "it girl". Pozowała na okładkach takich magazynów jak "Vogue" czy "The Face". Cooper jeszcze większą sławę zyskała w latach 90. po tym, jak w wieku 15 lat wystąpiła w teledysku muzyka - Bon Jovi. Następnie pojawiała się na wybiegach w całym Londynie.

Zobacz też: Nie żyje znany pisarz. Tragiczną informację potwierdziła przyjaciółka

Z czasem jednak zdecydowała się zniknąć z show-biznesu i skupić na życiu rodzinnym. Wychowywała syna. Często też wraz z ukochanym mężem jeździła do Grecji. Kilka miesięcy temu zakochani wzięli ślub.

Pracuję w branży hotelarsko-gastronomicznej i kocham ją, ponieważ jestem osobą lubiącą kontakt z ludźmi. Kiedy urodziłam syna, nie mogłam znieść pozostawienia go samego i chciałam być przy nim. Próbowałam dalej pracować jako modelka, ale serce mi pękło, gdy musiałam go zostawić i iść do pracy - powiedziała w "The Culture Omnivore".