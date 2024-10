Nie żyje znany aktor. Zagrał w "Szklanej pułapce 2"

Grażyna Torbicka wraca do TVP! Znamy szczegóły

John Amos odszedł 21 sierpnia 2024 roku z przyczyn naturalnych. Mężczyzna miał 84 lata. Informację o jego śmierci do wiadomości publicznej podano dopiero teraz.

Z wielkim smutkiem dzielę się z wami wiadomością, że mój ojciec odszedł. Był człowiekiem o najcieplejszym sercu i złotym charakterze… i był kochany na całym świecie. Wielu fanów uważa go za swojego telewizyjnego ojca. Przeżył dobre życie. Jego dziedzictwo będzie trwało w jego znakomitych dziełach w telewizji i filmie jako aktora - mówił syn Amosa w oświadczeniu dla Hollywood Reporter.

John Amos - kariera i życie prywatne

John Amos urodził się 27 grudnia 1939 roku w New Jersey. Ukończył socjologię na uniwersytecie w Kolorado. W trakcie studiów grał w futbol amerykański. Myślał o tym, aby rozpocząć karierę sportowca - tak się jednak nie stało - został aktorem.

Popularność i uznanie fanów zdobył dzięki produkcji "Mary Tyler Moore", a następnie w serialu "Good Times". Niestety dobra passa nie trwała długo. Aktor wdał się w konflikt z twórcami "Good Times", co spowodowało jego odejście z produkcji. Nie wiedział wtedy jeszcze, że za jakiś czas dostanie angaż w serialu "Korzenie". To właśnie on sprawił, że kariera Amosa nabrała tempa.

John Amos zagrał w "Szklanej pułapce 2" oraz w komedii "Książę w Nowym Jorku". Wystąpił także w takich filmach, jak "Władca zwierząt", "Rykoszet", "Dr Dolittle 3", "Ciotka kontra mafia" oraz "Nieoszlifowane diamenty".

Ostatni raz ekranie można go było oglądać w produkcji "The Last Riffleman", której gwiazdą był sam Pierce Brosnan.

Aktor był dwukrotnie żonaty. Najpierw Noel Mickelson, a następnie Lillian Lehman. Obydwie relacje zakończyły się rozwodem.

