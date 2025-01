Nie żyje Fredrik Lindgren, który znany był także jako Freddie Eugene. Artysta był współtwórcą oraz gitarzystą zespołu Unleashed. Muzyk zapisał się na zawsze na kartach historii szwedzkiego death metalu. Jego niespodziewana śmierć wstrząsnęła wiernymi fanami.

O śmierci Fredrika Lindgrena poinformowali jego koledzy z zespołu. Umieścili specjalny wpis w mediach społecznościowych. Niestety nie napisali, kiedy odszedł muzyk, ani co było przyczyną jego śmierci.

Wojownicy! Dotarły do nas smutne wieści o śmierci Fredrika Lindgrena, gitarzysty prowadzącego Unleashed w latach 1989-1995. Fredrik miał olbrzymi wkład we wczesnej historii zespołu. Jesteśmy mu za to dozgonnie wdzięczni. Do zobaczenia w Walhalli, bracie! - czytamy w sieci.