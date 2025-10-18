W specjalnym oświadczeniu dla mediów premier Støre podkreślił, jak ogromny wpływ Jacobsen miał na kulturę swojego kraju. Jak dodał, autor potrafił z niezwykłą empatią i realizmem opisywać losy zwykłych ludzi, nadając im głos i godność. Jacobsen był postacią wyjątkową nie tylko dla czytelników, lecz także dla całego środowiska literackiego. Jego dorobek obejmuje ponad 25 książek, które przetłumaczono na ponad 40 języków.

Nie żyje znany pisarz. Miał 70 lat

Od swojego debiutu w 1982 roku Jacobsen nie przestawał zaskakiwać, jego styl łączył prostotę języka z głębią emocji i niezwykłym realizmem. Pisał o trudach życia w północnej Norwegii, o klasie robotniczej, o wojnie i przemijaniu. Jednak, jak zauważył premier Støre, w centrum jego twórczości zawsze stał człowiek.

W 1994 roku autor otrzymał prestiżową Nagrodę Ivara Lo za powieść "Zdobywcy". Na jego koncie znajduje się również wiele innych wyróżnień, a w 2017 roku był nominowany do Międzynarodowej Nagrody Bookera za książkę "Niewidzialni". To właśnie ta powieść przyniosła mu największą rozpoznawalność poza granicami Norwegii i została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków.

Roy Jacobsen był jednym z najwybitniejszych gawędziarzy w literaturze norweskiej. W jego książkach spotykamy wybrzeże, klasę robotniczą, wojnę, ale przede wszystkim człowieka - powiedział w oświadczeniu dla norweskich mediów premier.

Śmierć Roya Jacobsena to ogromna strata dla światowej literatury. Był autorem, który potrafił mówić o rzeczach prostych w sposób głęboki i poruszający. Jego opowieści o zwykłych ludziach zyskiwały uniwersalny wymiar, stając się metaforą ludzkiego losu. Choć odszedł, pozostawił po sobie dziedzictwo, które będzie żyć przez kolejne pokolenia, w jego książkach, słowach i emocjach, które budził. Norwegia żegna jednego ze swoich najwybitniejszych twórców.

