Sylwester z Dwójką 2023 ściągnął na scenę wiele gwiazd. Wśród nich znalazły się Roksana Roxie Węgiel oraz Wiktoria Viki Gabor, dwie muzyczne przedstawicielki młodego pokolenia, które dały Polsce zwycięstwo w konkursie Eurowizja Junior - dwa razy z rzędu, jedno po drugim. Wokalistki mają liczne grono fanów i często są porównywane przez media. Teraz znowu zostały wzięte pod lupę. Viki Gabor, jak już wiemy, spotkała ogromna krytyka. Wytyka się jej, że niepotrzebnie wplata angielskie słówka w swoje wypowiedzi, przez co brzmią one komicznie, ale również to, że często jest nieprzygotowana do swoich występów, zapomina tekstu i myli się. W czasie Sylwestra z Dwójką Gabor znowu popełniła wtopę. Śpiewając znany w Polsce od lat utwór Sylwii Grzeszczak i Libera pt. "Co z nami będzie", zapomniała słów i zamiast śpiewać, mruczała niezrozumiale pod nosem. Nagranie z jej udziałem bije rekordy popularności w sieci. Teraz z kolei mówi się o tym, co podczas sylwestra zrobiła Roxie Węgiel.

Niebywałe, co Roxie Węgiel zrobiła na sylwestrze! Wszyscy o tym mówią. Viki Gabor będzie niepocieszona

Roksana Węgiel wystąpiła podczas Sylwestra z Dwójką z kilkoma piosenkami. Zaśpiewała swoje utwory, ale również zagraniczne hity. O tym, co zrobiła, mówią wszyscy. Viki Gabor będzie niepocieszona, bo w przeciwieństwie do niej krytyka na Węgiel... nie spłynęła. Praktycznie w ogóle. Pamiętała słowa, wszystkie wysokie dźwięki zaśpiewała czysto, do tego chwalono jej wygląd i choreografię na scenie.

- Świetna. (...) Światowy poziom. (...) Inne młode gwiazdki mogą się uczyć - czytamy w komentarzach pod filmami na Youtubie z udziałem Roksany Węgiel.

Brak krytyki wobec Roxie Węgiel nie jest wcale tak oczywisty, bo zdarzało się w przeszłości, że spotykał ją hejt, choć głównie dotyczył on jej decyzji w życiu prywatnym. Tym razem młoda piosenkarka skradła serca fanów, którzy byli pod wrażeniem jej wokalnych umiejętności oraz prezencji scenicznej. Cóż, tylko pozazdrościć! Zobaczcie zresztą sami, jak wyglądała.

Galeria zdjęć: Niebywałe, co Roxie Węgiel zrobiła na Sylwestrze! Wszyscy o tym mówią