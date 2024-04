Nieco zapomniana artystka po 16 latach wraca z nową płytą! Jak się zmieniła Kasia Nova?

Agnieszka Perepeczko idzie w zaparte. Wyzłośliwia się do krytyków. "Kapisz pani terapeutko?"

Ewa Kasprzyk zdradziła swój patent z udziału w "Tańcu z gwiazdami". To pozwoliło jej szaleć na parkiecie Polsatu bez obawy o kontuzję

W sieci aż huczy od plotek o rozstaniu Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony". Teraz głos zabrali oboje, ale zrobili to oddzielnie

Choć Kasia Nova nigdy nie zeszła ze sceny i na polskim rynku muzycznym obecna jest od kilkunastu lat, to jednak poza okolicznościowymi singlami, przez długi czas nie wydawała albumu. Jej ostatnia, a zarazem debiutancka płyta, pt. „Nova” ukazała w 2028 roku. Od tego czasu wokalistka przeszłą wielką przemianę. Postawiła na sprawdzone polskie przeboje. 19 kwietnia do sklepów muzycznych trafił jej nowy album „Kochać”, z coverami uznanych polskich artystów, który dostępny jest także w wersji winylowej.

Jaka jest nowa płyta Kasi Novej?

Płyta „Kochać” ukazała się 19 kwietnia 2024 roku w postaci LP, CD i w digitalu. Jest wspomnieniem polskich piosenek rozrywkowych z lat 50. i 60., z repertuaru takich artystów jak: Piotr Szczepanik, Czesław Niemen, Kalina Jędrusik, Violetta Villas, Maria Koterbska, Alibabki, Marek Grechuta, w nowych jazzujących aranżacjach. Na płycie znajdą się również utwory autorskie artystki. Znaczącym jest fakt, że nad muzyczną zawartością płyty czuwał Marek Gaszyński, zmarły rok temu zaprzyjaźniony z Kasią wybitny dziennikarz, wielki pasjonat muzyki i autor najpiękniejszych tekstów polskich piosenek, w tym znanej wszystkim "Sen o Warszawie” i nowego "Czar Warszawy”, które znajdą się na tej płycie. Ten krążek jest wspaniałą okazją do posłuchania piosenek, które dla milionów ludzi budzą wspomnienia i emocje. Podczas tej muzycznej podróży artystka pokazuje miłość, która jest piękna we wszystkich barwach. Nowe brzmienia kultowych piosenek i romantyczna atmosfera sprawią, że ten album na długo pozostanie w pamięci słuchaczy.

Kasia Nova o swojej płycie

Gwiazda nad piosenkami z płyty „Kochać” pracowała wiele miesięcy. Od dawna większość z nich gra na kameralnych koncertach. - Pomysł na album zrodził się, kiedy spotkałam się z moim producentem Pawłem Kozłowskim. Wiedziałam, że chcę dotknąć mojego ukochanego jazzu i w tym nurcie zrobić płytę. Na płycie znajduje się dwanaście piosenek, pełnych emocji i historii. Obok ośmiu wyjątkowych interpretacji klasyków z lat 50. i 60. na płycie znajdują się dwie moje autorskie piosenki – „Otul mnie” i „Shakeit”, które opowiadają o rodzącym się uczuciu i towarzyszącym temu emocjom oraz dwie piosenki napisane specjalnie dla mnie: „Czar Warszawy” czyli piękne wyznanie miłości do miasta Warszawa oraz „Zamykam serce” opowieść o zamykaniu toksycznej relacji. Sięgnęłam po piosenki z tekstami ciekawymi i znanymi, ale i trudnymi, bolesnymi, bo w obecnym momencie swojego życia, z dzisiejszą dojrzałością i świadomością siebie na scenie wiem dokładnie, o czym śpiewam. Dziesięć lat temu niektóre z tych piosenek były dla mnie zagadką, ale teraz, z głębszymi emocjami i zrozumieniem, docieram do ich istoty. Poznałam smak cierpienia, przeżyłam bolesne rozstania, zaznałam niespełnionej miłości, ale także doświadczyłam piękna bezwarunkowej, niezwykłej miłości, która nie oczekuje i nie wymaga, tylko jest. Kiedy rok temu składałam materiał na tę płytę miałam zranione serce. Gdy nagrywałam w studio „Nie odchodź”, „Zamykam serce” czy „Kochać” miałam głębokie przekonanie, że rozumiem, co robię. Te piosenki opisują złożoną dynamikę związków, gdzie miłość miesza się z nienawiścią, a przyjemność z cierpieniem. Samo życie! – opowiada Kasia Nova, która coraz częściej się uśmiecha, a jej oczy aż błyszczą. Czyżby znów była szczęśliwie zakochana?

Luna zdradza jak leczy chorą krtań przed Eurowizją Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.