Nierozłączni Deląg i Goldpoint, rozanielona Szapołowska z młodym przystojniakiem i całuśny Kliment – tak gwiazdy bawiły się w Toruniu na Marszałkowskim Balu Dobroczynnym!

Sobotni wieczór na toruńskich Jordankach z pewnością był wyjątkowy. Już po raz dwunasty odbył się Marszałkowski Bal Dobroczynny. Zabawa trwała do białego rana. Na tak zacnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć gwiazd, które nie tylko zaszczyciły swoją obecnością, ale także podarowały cegiełki na licytację w postaci cennych przedmiotów. Wśród darczyńców znalazły się, m.in. Grażyna Szapołowska i Dorota Goldpoint. Panie prywatnie się przyjaźnią, więc słynna aktorka na tak ważne wydarzenie nie mogła ubrać kreacji od kogoś innego. W długiej wysadzanej kamieniami sukni, w beżowym kolorze wyglądała niezwykle kobieco i elegancko. Nic dziwnego, że młodzieńcy ustawiali się w kolejce, by z nią zatańczyć. Na szczęście jej partner Eryk nie protestował. Doskonale bawiła się także Dorota Goldpoint, której Paweł Deląg nie odstępował nawet na krok. Bliska zażyłość tej pary jak widać z każdym dniem się pogłębia. Piękna projektantka i przystojny aktor po raz kolejny pokazali się razem oficjalnie. Choć w opowiadaniu o swojej relacji oboje są bardzo oszczędni, widać, że łączy ich chemia i lubią swoje towarzystwo. – Pani Dorota i Paweł Deląg pięknie razem wyglądali, a pani Grażyna Szapołowska prawdziwa kusicielka – mówi nam jeden z uczestników balu. Nie mniejszą uwagę zwracali na siebie również Lenka i Jan Klimentowie. Para była artystyczną atrakcją wieczoru, a jeden z ich występów tanecznych zakończył się namiętnym pocałunkiem. Natomiast kwiecista kreacja Katarzyny Żak z pewnością wyżarła tęsknotę za wiosną. Artystka prezentowała się w niej znakomicie i także wyróżniała się z tłumu.

Coroczny Marszałkowski Bal Dobroczynny to doskonała zabawa przy muzyce na żywo, ale przede wszystkim emocjonujące licytacje, z których dochód przeznaczony zostanie na wsparcie placówek niosących pomoc osobom potrzebującym, opiekujących się niepełnosprawnymi i chorymi. Jak co roku także w wydarzeniu udział wziął prezent Torunia Michał Zaleski wraz z małżonką. W 2024 roku pomoc trafi do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu (powiat aleksandrowski), prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, Domu Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie (powiat bydgoski), prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej i do Hospicjum dla Dzieci Nadzieja w Toruniu. Zbierane były także pieniądze na rzecz podopiecznych placówki opiekuńczej z Ukrainy. Łącznie z licytacji głównej zebrano 348 tysięcy złotych, a z licytacji cichej 210 tysięcy złotych.

