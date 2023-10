Deląg oficjalnie pokazał się z projektantką pierwszej damy Agaty Dudy

Od dłuższego czasu w towarzystwie mówi się o tym, że Paweł Deląg i Dorota Goldpoint mają się ku sobie. Widziano ich na romantycznej kolacji w centrum stolicy i na festiwalu filmowym w Gdyni. Wiele wskazuje na to, że tych dwoje łączy coś więcej niż tylko praca, choć oboje mają jeszcze wiele wspólnych planów zawodowych. Piękna projektantka i przystojny gwiazdor „Przyjaciółek” podczas Wielkiej Warszawskiej oficjalnie pokazali się razem. Chętnie pozowali do wspólnych zdjęć. Paweł czule obejmował Dorotę swoim silnym męskim ramieniem. Co jakiś czas posyłali sobie również znaczące spojrzenia. Gościem honorowym pokazu mody była siostra artysty – Dorota Deląg (51 l.) i jej córeczka Sara, która tuliła się do projektantki. Miały też na sobie kreacje uszyte przez nią. Najwyraźniej zdążyły już się dobrze poznać i polubić. Jak dowiedział się „Super Express” aktor spędził wieczór po pokazie u Goldpoint w domu. - Pan Paweł wieczorem zawitał w niedzielę do pani Doroty. Ostatnio bardzo często go tu widuję, także w późnych godzinach – zdradza nam sąsiad kreatorki mody. Deląg nie ukrywa, że jego ostatnie związki kończyły się przez jego częste wyjazdy. Teraz jednak nie gra już ani w Rosji, ani w ukraińskich produkcjach, więc może skupić się na życiu osobistym. - Paweł i Dorota bardzo pasują do siebie. Są piękni i niezależni finansowo. Trzymam za nich kciuki – mówi osoba z otoczenia pary.

Dorota Goldpoint ujawnia kulisy współpracy z Pierwszą Damą. Mówi o stawianiu wymagań! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.