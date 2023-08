Co za nowina

Niesłychane, co mówi się na mieście o Teresie Werner. Plotki okazały się prawdą, jest dowód!

bw 11:58 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Teresa Werner (65 l.) jest na scenie muzycznej od najmłodszych lat. Jej najbardziej popularny utwór to bez wątpienia "Dałabym ci dała", choć inne jej piosenki także mają swoich licznych odbiorców. Tymczasem aż nas wryło, gdy dowiedzieliśmy się, co na mieście mówi się o Teresie Werner. Niesłychane! Piosenkarka postanowiła zabrać głos i okazało się, że plotki są prawdziwe. A to jest tego dowód.