To, jak teraz wygląda 65-letnia Teresa Werner, przeczy prawom natury. Niesamowite! Figura jak u nastolatki

Teresa Werner znana jest nie tylko na Śląsku, z którego pochodzi, ale i w całej Polsce. Jej koncerty w ramach tras, jakie 65-letnia wokalistka odbywa w całym kraju, wyprzedają się jak świeże bułeczki. Autorka hitu "Dałabym ci dała" przyciąga nie tylko lubianymi przez słuchaczy utworami, ale również... wyglądem. Teresa Werner słynie bowiem z tego, że mimo upływu lat wygląda fenomenalnie. To, jak teraz prezentuje się jej sylwetka, wręcz przeczy prawom natury! 65-letnia Teresa Werner ma figurę jak nastolatka. Jedni ludzie zastanawiają się, w czym tkwi jej sekret, a drudzy po prostu podziwiają to, jak artystka wygląda. Ostatnie zdjęcia z wypoczynku nad wodą mówią same za siebie. Aż przecieramy oczy ze zdumienia. To po prostu trzeba zobaczyć.

Kim jest Teresa Werner?

Teresa Werner zadebiutowała w wieku 16 lat w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”, w którym występowała 32 lata i 8 miesięcy, będąc najdłużej występującą tam artystką. Dziś ma 65 lat. Jako solistka zespołu występowała m.in. w Stanach Zjednoczonych, w nowojorskich Carnegie Hall i na Broadwayu, a także w Japonii i Chinach. W 1991 reprezentowała „Śląsk” na Festiwalu Piosenki Ludowej w Republice Południowej Afryki, na którym zajęła pierwsze miejsce. Karierę solową rozpoczęła w 2011 roku, wydając singiel „Miłość jest piękna” w Wydawnictwie Muzycznym ESKA z Zabrza. Wkrótce ukazał się pierwszy album artystki, Spełnić marzenia, który uzyskał status platynowej płyty. Jeden z jej największych hitów, mający w serwisie Youtube ponad 30 milionów odsłon, to "Dałabym ci dała".

Zobacz galerię zdjęć: Tak wygląda 65-letnia Teresa Werner. Niesamowite! Figura jak u nastolatki

Sonda Czy podoba Ci się Teresa Werner? Tak, to przepiękna i elegancka kobieta Wolę inny typ urody Trudno powiedzieć