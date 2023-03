Teresa Werner słynie z hitu "Dałabym ci dała", choć 64-letnia gwiazda na bieżąco tworzy także nowe hity, które są bardzo pozytywnie odbierane przez fanów. Piosenkarka pochodząca ze Śląska ma liczne grono osób, które śledzi jej poczynania, w całej Polsce. Niedawno jednak mocno zaniedbała Instagrama, nie publikując nic na tej platformie od wielu tygodni. Niektórzy martwili się nawet, czy nie jest to jakiś niepokojący sygnał ze strony artystki. Tym bardziej, że Werner musiała przełożyć koncert w Warszawie ze względu na chorobę. Co teraz słychać u gwiazdy? Okazuje się, że wokalistka czekała trzy miesiące, zanim ogłosi ważne wieści. Fani są w szoku, gdy to wszystko się stało, a odzew jest ogromny. Post zalajkowało prawie 75 tysięcy osób! "W końcu...", czytamy w komentarzach.

Teresa Werner czekała trzy miesiące, zanim to ogłosiła. Ludzie są w szoku! "W końcu!"

Teresa Werner przez wiele tygodni pozostawała aktywna jedynie na Facebooku. Fani byli zaskoczeni, bo śledzili jej aktywność również na Instagramie, a ta - nie ukrywajmy - była bardzo duża. Teraz okazało się, że Werner nie wrzuciła tam żadnej nowej informacji od trzech miesięcy! Po tym okresie oczekiwała, nastąpiło ogłoszenie ważnej informacji.

"Witam!", napisała krótko Teresa Werner, wrzucając na Instagramia nowe zdjęcie i oznajmiając jednocześnie wielki powrót.

Fani w komentarzach oszaleli. To zdjęcie ma blisko 75 tys. polubień i jest to jeden z najpopularniejszych postów wokalistki na tym koncie. "W końcu...", "tęskniłem", "oszałamiająca", "nareszcie, czekaliśmy", czytamy w licznych komentarzach. Od tamtej pory Teresa Werner wróciła do systematycznego postowania. Nie wyjaśniła jednak, co było przyczyną tej przerwy. Najważniejsze dla fanów jest jednak to, że teraz ogłosiła powrót.

Kim jest Teresa Werner?

Teresa Werner zadebiutowała w wieku 16 lat w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”, w którym występowała 32 lata i 8 miesięcy, będąc najdłużej występującą tam artystką. Dziś ma 64 lata. Jako solistka zespołu występowała m.in. w Stanach Zjednoczonych, w nowojorskich Carnegie Hall i na Broadwayu, a także w Japonii i Chinach. W 1991 reprezentowała „Śląsk” na Festiwalu Piosenki Ludowej w Republice Południowej Afryki, na którym zajęła pierwsze miejsce. Karierę solową rozpoczęła w 2011 roku, wydając singiel „Miłość jest piękna” w Wydawnictwie Muzycznym ESKA z Zabrza. Wkrótce ukazał się pierwszy album artystki, Spełnić marzenia, który uzyskał status platynowej płyty. Jeden z jej największych hitów, mający w serwisie Youtube ponad 30 milionów odsłon, to "Dałabym ci dała".

