Teresa Werner ma 64 lata, choć wcale nie wygląda! Zarówno na zewnątrz, jak i w środku, bije z niej młodzieńcza energia i zapał do pracy. Wokalistka przyciąga na swoje koncerty prawdziwe tłumy, nie tylko ze Śląska, z którego słynie, ale i w całej Polsce. Dla przykładu, gdy przez chorobę musiała odwołać występ w Warszawie, zgłosili się do nas jej fani, którzy pytali, czy wiem, co się stało. Teraz Werner nieco zaniepokoiła swoich obserwatorów, ponieważ przestała robić to, co do tej pory tak bardzo kochali. Wokalistka słynie bowiem nie tylko ze świetnego głosu, nienagannego wyglądu i godnej pozazdroszczenia sylwetki, ale również z ciepłego podejścia do fanów, których na bieżąco informowała o swoim życiu w mediach społecznościowych. A teraz nagle... zniknęła! Szczegóły poniżej.

Teresa Werner zniknęła i od dwóch miesięcy milczy. Co się dzieje?! Fani zaniepokojeni

Teresa Werner od ponad dwóch miesięcy nie opublikowała żadnego nowego zdjęcia na Instagramie. Po prostu stamtąd zniknęła! Pozostawiła fanów bez wiadomości. To do niej niepodobne, bo do tej pory na bieżąco publikowała fotografie i nagrania, informowała o koncertach i zmianach, o swoim samopoczuciu, chwaliła się fotkami z wakacji. Tymczasem jej ostatni post został opublikowany 18 listopada 2022 roku. Fani są zaniepokojeni i pytają, czy coś się stało? Trudno odpowiedzieć na to pytanie wprost, ale warto zauważyć, że Teresa Werner wciąż pozostała aktywna na Facebooku. To może oznaczać kilka rzeczy. Albo artystka postanowiła zrobić sobie przerwę od Instagrama, albo może zapomniała hasła do logowania, albo zwyczajnie chce przystopować z częstym postowaniem. Fani mają nadzieję, że prędko do tego wróci. Niezależnie od powodów, mamy nadzieję, że u Teresy Werner wszystko dobrze.

