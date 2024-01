Niewiarygodne, jak Beata Kozidrak potraktowała fana z nadwagą! Jasny komunikat

Beata Kozidrak to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wokół niej zawsze roi się od ogromnej rzeszy fanów, którzy są w stanie wybaczyć piosenkarce wszystko. Nawet po tym, gdy wokalistka zespołu Bajm została przyłapana na jeździe pod wpływem alkoholu, nie odwrócili się od artystki. Fani podtrzymywali ją na duchu także wtedy, gdy rozwodziła się ze swoim mężem - Andrzejem Pietrasem czy wtedy, gdy umarł jej brat - jeden z współzałożycieli Bajmu - Jarosław Kozidrak. Z fanami Beaty Kozidrak wiąże się mnóstwo cierkawych historii. Jedną z nich przytoczyła sama wokalistka. W pewnym momencie poszedł do niej mężczyzna z nadwagą, który regularnie zjawiał się na koncertach Bajmu. Artystka potraktowała go w osobliwy sposób. - Zauważyłam, że jest często na moich koncertach. Zobaczyłam, że chce porozmawiać. Wyznał, że ma problem depresyjny, nadwagę. Powiedziałam mu: "Schudniesz 20 kilogramów, to spotkam się z Tobą i pójdziemy na kolację" - relacjonowała Beata Kozidrak. Co ciekawe, fan wcale się nie obraził. Wiele osób poczułoby się w takiej sytuacji mocno dotkniętych, ale nie on.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak wygląda Beata Kozidrak bez makijażu i peruki

Finał historii jest bardzo pozytywny. - I schudł. I niedawno się z nim spotkałam. Bardzo się cieszyłam, że komuś pomogłam. Trzyma tę wagę i jeszcze chce schudnąć. Różnica była kolosalna - zdradziła Beata Kozidrak.