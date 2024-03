Irena Santor spakowała walizki i pojechała do domu opieki w Skolimowie. "Wracam tu do zdrowia"

Elżbieta Romanowska "Nasz nowy dom". W programie telewizji Polsat poczuła się znakomicie

Gdy podano informację o tym, że Elżbieta Romanowska została nową prowadzącą program "Nasz nowy dom" w telewizji Polsat, wielu fanów formatu miało spore obawy. W końcu gwiazda serialu "Ranczo" w tej roli zastąpiła prawdziwą ikonę telewizji - Katarzynę Dowbor, która niespodziewanie po 10 latach został zwolniona z Polsatu. Elżbieta Romanowska w męskim towarzystwie budowlańców poczuła się znakomicie. Aktorka niedawno udowodniła też, że nie daje sobie w kaszę dmuchać i zrugała pracowników za to, że nie odbierają od niej telefonu. Widzowie zaczęli nawet podejrzewać, że za sympatyczną twarzą Elżbiety Romanowskiej znanej z programu "Nasz nowy domu" kryje się zupełnie inna osoba. Wątpliwości rozwiązał jednak pracownik Polsatu - kierownik budowy Wiesław Nowobilski. Jaka naprawdę jest Elżbieta Romanowska? Jak zachowuje się przy wyłączonych kamerach?

Taka jest Elżbieta Romanowska poza kamerą. Pracownik Polsat ujawnił prawdę

To, co powiedział Nowobilski, wydaje się wręcz niewiarygodne. Na ogół bowiem ludzie przed kamerami zachowują się inaczej niż wtedy, gdy są one wyłączone. Elżbieta Romanowska jest jednak nadzwyczajnym przypadkiem. - Współpraca z Elą od samego początku jest wspaniała. Przyszła z takim przytupem i pozytywną energią - zaraża nią do tej pory, bo każdy się z nią dogaduje. Poza tym Ela jest taka sama przed kamerą, jaki i poza nią, czyli jest przesympatyczna. Ela podejdzie do każdego, z każdym porozmawia. Można z nią rozmawiać jak z koleżanką. Przychodzi, żartuje, nigdy nie widziałem jej smutnej poza kamerą czy przed kamerą, czy gdy się spotykamy - jest zawsze wesoła - ujawnił w rozmowie z portalem Shownews.pl pracownik Polsatu, który ma wielkie szczęście, że trafiła mu się w pracy taka koleżanka jak Elżbieta Romanowska.

