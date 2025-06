Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke: Gwarancja sukcesu w "Tańcu z Gwiazdami"?

Hanna Żudziewicz (33 l.) i Jacek Jeschke (33 l.) to niezwykle utalentowani tancerze, którzy tworzą zgraną parę nie tylko zawodowo, ale również prywatnie. Para tańczy razem w konkursach już od ponad dekady. Kilka razy występowali również w "Tańcu z Gwiazdami".

Jacek Jeschke w ostatniej edycji show "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" po raz trzeci został najlepszym trenerem-tancerzem. To właśnie u jego boku pierwsze miejsce zajęła Maria Jeleniewska. Wcześniej do zwycięstwa doprowadził Annę Karczmarczyk-Litwin, a wiosną ubiegłego roku zdobył Kryształową Kulę razem z Anitą Sokołowską.

Dzięki zwycięstwu w ostatniej edycji show Jeschke wyprzedził swoją żoną. Hanna Żudziewicz "Taniec z gwiazdami" wygrała dwa razy. Pierwszy raz wtedy, gdy jej podopiecznym był Robert Wabich, a drugi raz z kolei na parkiecie towarzyszył jej Piotr Mróz.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke oddali hołd Powstańcom Warszawskim

Roztańczona para jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zwłaszcza Hanna chętnie pokazuje zdjęcia i nagrania nie tylko z treningów, ale też prywatnych chwil, które spędzają we dwoje albo z córeczką Różą.

W środowe popołudnie opublikowała wyjątkową relację. Razem ze swoim ukochanym oraz dziennikarzem Polsatu, Tomaszem Wolnym (44 l.), odwiedzili Powstańców Warszawskich. Było to dla nich bardzo ważne spotkanie. Tancerka zamieściła w sieci obszerną relację z tego spotkania. Tancerze z przejęciem wysłuchiwali historii Powstańców. Nie zabrakło również tańców. Para zaprezentowała bowiem układ taneczny, który kilka lat temu wykonali na Mistrzostwach Świata w ShowDance. Nawiązuje on do Powstania Warszawskiego.

Z całego serca dziękujemy, że mogliśmy spędzić z Wami ten wyjątkowy dzień. Dziękujemy, że poświęciliście nam swój czas — czas, który jest bezcenny. To dla nas ogromne wyróżnienie, że mogliśmy zatańczyć właśnie dla Was. Mogliśmy pokazać nasz pokaz z Mistrzostw Świata — choreografię stworzoną z myślą o Powstaniu Warszawskim. Ten taniec był naszym podziękowaniem. Za odwagę. Za walkę. Za wolność, którą nam daliście. Za każdą historię, każde spojrzenie, każdy gest — dziękujemy. [...] Dziękujemy Powstańcom — Bohaterom. Za wszystko - napisała Żudziewicz.

