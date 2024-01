Nowa prezenterka TVP Info zakrywa na wizji tatuaże. Wstydzi się obrazków na ciele, czy ma taki nakaz?

Kiedyś osoby posiadające na ciele tatuaże kojarzeni byli z kryminałem. Czasy jednak się zmieniły. Dziś piękne i delikatne dziewczyny bywają wytatuowane od stóp do głów i często ich noga ani razu nie stała w sądzie za żadne przewinienie. Do niedawna prezenterka z wytatuowaną szyją nie miałaby prawa znaleźć się na wizji w TVP Info. Po wielkich zmianach w stacji pojawiły się dziennikarki mające swój styl i wyrażające swoje emocje za pomocą tatuaży. O ile Karolina Opolska nie kryje swoich dziar, o tyle Wioleta Wramba na swój debiut w TVP postanowiła zamaskować swoje barwne obrazki. Nie wiadomo, czy była to jej decyzja, czy polecenie służbowe. Wioleta jest miłośniczką malunków na ciele. Ma ich naprawdę sporo. Gwiazda ma pokryty tatuażami obojczyk oraz całą prawą rękę, ma też dziary na nogach i stopach, ale tych akurat nie widać.

Kiedyś osoby posiadające na ciele tatuaże kojarzeni byli z kryminałem. Czasy jednak się zmieniły. Dziś piękne i delikatne dziewczyny bywają wytatuowane od stóp do głów i często ich noga ani razu nie stała w sądzie za żadne przewinienie. Do niedawna prezenterka z wytatuowaną szyją nie miałaby prawa znaleźć się na wizji w TVP Info. Po wielkich zmianach w stacji pojawiły się dziennikarki mające swój styl i wyrażające swoje emocje za pomocą tatuaży. O ile Karolina Opolska nie kryje swoich dziar, o tyle Wioleta Wramba na swój debiut w TVP postanowiła zamaskować swoje barwne obrazki. Nie wiadomo, czy była to jej decyzja, czy polecenie służbowe. Wioleta jest miłośniczką malunków na ciele. Ma ich naprawdę sporo. Gwiazda ma pokryty tatuażami obojczyk oraz całą prawą rękę, ma też dziary na nogach i stopach, ale tych akurat nie widać. Wioleta Wramba pracowała wcześniej dla Polsat News , gdzie prowadziła "Wydarzenia", "Wydarzenia 12:50" i inne programy na tejże stacji, współpracowała także z rozgłośnią Radio dla Ciebie. Prezenterka chętnie udziela się w mediach społecznościowych. To właśnie tam pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Dlaczego więc zakrywa tatuaże, które tak chętnie eksponuje w sieci? "Tatuaże wciąż nie kojarzą się z elegancją, a dla mnie, gdy jestem na wizji, najważniejsze jest, aby widz skupił się na informacjach, które mam do przekazania, a nie na tym, czy coś wystaje mi spod żakietu. Gdy wchodzę do studia, wchodzę też w rolę prezenterki, która znacznie różni się od tego, kim jestem na co dzień, w życiu prywatnym" – mówiła w wywiadzie dla Pomponika jakiś czas temu.

