Nowe gwiazdy w "Dzień dobry TVN". Były dziennikarz TVP Info i ex-żona Jakuba Rzeźniczaka

Program "Dzień dobry TVN" wzbogaci się o kolejne gwiazdy. Do zespołu produkcji ma dołączyć dwoje kolejnych dziennikarzy, dobrze znanych widzom różnych stacji. Maciej Dolega to jedna z gwiazd, która zasili ekipę "Dzień dobry TVN". To dziennikarz, który przez trzy lata pracował w TVP Info, choć w przeszłości również był związany z TVN24. W 2021 roku odszedł ze stacji, by teraz wrócić do firmy. W TVP prowadził poranny program "Wstaje dzień", a w TVN24 prowadził "Teleserwis", był także prezenterem pogody. Teraz - w "Dzień dobry TVN" - Dolega został reporterem. Jak pisze magazyn "Press", dziennikarz będzie odpowiedzialny za materiały live emitowane w produkcji. Druga osoba dołączająca do śniadaniówki TVN to Edyta Zając, już związana ze stacją. W TVN7 prowadziła bikini reality "True Love", więc śmiało można nazwać ją "ekspertką od randek w bikini". - Swoją karierę zaczynała jako modelka. Pojawiała się na wybiegach polskich i zagranicznych projektantów. Współpracowała m.in. z duetem Paprocki & Brzozowski, Robertem Kupiszem i Łukaszem Jemiołem - przypominają "Wirtualne Media". W "Dzień dobry TVN" Zając zostanie jedną z prowadzących cykl "Show-biznes", by wraz z Mateuszem Hładkim i Aleksandrą Rogowską przedstawiać informacje ze świata rozrywki i kultury.

Jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Zmiany w "Dzień dobry TVN"

Niedawno głośno było o zmianach w programie "Dzień dobry TVN". W styczniu 2024 roku z grona reporterów odszedł na przykład Robert Stockinger, który został nowym prowadzącym innej śniadaniówki, w konkurencyjnej stacji, mianowicie w "Pytaniu na śniadanie" w TVP. W "DDTVN" wymieniono też część prowadzących. Zostały cztery pary: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski oraz Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senakara. Czy Zając i Dolega przyczynią się do wzrostu popularności produkcji? Czas pokaże.

