Nowe informacje ws. córki Ciechowskiego i Potockiej! "Brakuje babskich spotkań"

Grzegorz Ciechowski (+44 l.) był muzykiem i instrumentalistą. Piosenki, które napisał i które śpiewał, zna co najmniej kilka pokoleń Polaków. Kiedy w 2001 roku media poinformowały o jego śmierci, jasne się stało, że zakończyła się pewna epoka. Najbardziej cierpiała jego liczna rodzina. Artysta związany był bowiem z trzema kobietami, a z dwiema ostatnimi doczekał się dzieci. Najwięcej mówiło się o jego zażyłej relacji z Małgorzatą Potocką, z którą związał się, będąc jeszcze mężem Jolanty Muchlińskiej. To właśnie aktorka urodziła mu pierwszego potomka - córkę Weronikę.

Nowe informacje ws. córki Grzegorza Ciechowskiego i Małgorzaty Potockiej! "Brakuje babskich spotkań"

Weronika Ciechowska mieszka na co dzień w Nowym Jorku, gdzie spełnia się w roli żony oraz matki. Dwa lata temu urodziła chłopca, który otrzymał imię po znanym dziadku, natomiast miesiąc temu na świat przyszła jej druga pociecha - syn Mateo. Właśnie ostatnie zmiany w życiu prywatnym być może skłonią Weronikę do powrotu do Polski. Ponoć planuje przy okazji ochrzcić chłopców.

- Mam nadzieję, że uda się przylecieć z mężem i synkami i dłużej pobyć z moją mamą i siostrą. Brakuje mi tych zwykłych babskich spotkań na żywo. (...) Czy uda nam się wprowadzić ten plan w życie? Bardzo bym chciała, ale też chrzest to sakrament, podchodzimy oboje do tego poważnie. No i musimy wszystko uzgodnić z rodzicami chrzestnymi. Chcemy wszystko tak zorganizować, żeby był to niezapomniany dzień dla całej rodziny" – miała powiedzieć Ciechowska w rozmowie z "Życiem na gorąco".

Co więcej, jak czytamy w magazynie, chłopcy mieliby przyjąć sakrament chrztu świętego w tym samym miejscu, w którym przed laty Weronika Ciechowska i Victor Polanco składali przysięgę małżeńską.

- Jest to decyzja mojego męża. Nasz ślub był wspaniały. Mamy cudowne wspomnienia z tamtego dnia i miejsca. Gdy Victor zaproponował mi to, natychmiast podjęłam temat.

"Życie na gorąco" donosi ponadto, że jedną z chrzestnych miałaby być starsza córka Małgorzaty Potockiej, Matylda, z którą Weronika ma świetny kontakt. Znając jednak drzewo genealogiczne Ciechowskiej, śmiemy twierdzić, że nie będzie miała problemu z jakimkolwiek wyborem.