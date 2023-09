Nowe show TVP. Aż roi się od gwiazd. Wśród nich: Edyta Górniak czy Sandra Kubicka!

Renata Dancewicz zbiera pieniądze, by pomóc chorej koleżance. To zasłużona mistrzyni

Telewizja Polska przygotowała tej jesieni wyjątkowy program dla fanów muzyki. Jeszcze w tym miesiącu wystartuje z nowym rozrywkowym show, które nazywać się będzie "Rytmy Dwójki. Telewizyjne show nadawane będzie w każdy piątek o godz. 22.10. Zadaniem będzie wybranie najpiękniejszej polskiej piosenki. Wystąpi tam plejada polskich gwiazd, zobaczymy między innymi Edytę Górniak czy Nataszę Urbańską. Padły też nazwiska prowadzących!

Nowe show TVP! Wiemy, kto wystąpi

W każdym z odcinków zobaczymy osiem gwiazd, które w duecie z uczestnikami programów największych programów TVP takich jak: "The Voice of Poland", "Szansa na sukces" oraz "Tak to leciało!" wykonywać będą znane przez Polaków utwory. Portal "Świat Gwiazd" dotarł do informacji, kto poprowadzi to show.

- Iza Krzan i Sandra Kubicka zostały prowadzącymi. To ich powrót z nowym programem, bo w tej roli sprawdziły się świetnie już w swoich shows "Kamper Polska" oraz "Love Me Or Leave Me" - powiedział w rozmowie ze "Światem Gwiazd" informator.

Dodał także, których polskich artystów będziemy mogli obejrzeć w show.

- Wśród uczestników wystąpią Marek Piekarczyk, Natasza Urbańska, Lanberry, Tomson z Baronem, Alicja Węgorzewska i Edyta Górniak, o której już teraz za kulisami mówi się, że będzie największą gwiazdą widowiska - przekazała "Światu Gwiazd" osoba związana z "Rytmami Dwójki".

