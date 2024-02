Nowy serial TVP pokaże, jak Polacy pomagali Ukraińcom. Mikołaj Roznerski w roli głównej

Nowy serial TVP "Będziemy mieszkać razem" pokaże, jak Polacy pomagali Ukraińcom. Mikołaj Roznerski w roli głównej

"Będziemy mieszkać razem" to historia Basi i Tadeusza, polskiego małżeństwa w kryzysie, mieszkających w ogromnym, bogatym domu Magdy Lipińskiej, matki Tadeusza. Magda jest apodyktyczną teściową, która dąży do ideału zarówno w biznesie, jak i w sprawach rodzinnych. Za sprawą Basi i Tadeusza do domu Magdy przybywają uchodźcy, dwie Ukrainki – Anna i mała Waria, co wywraca świat Magdy do góry nogami. Wbrew sobie przyjmuje je do domu, mając głównie na uwadze to co pomyślą inni. Wspólne życie powoduje liczne komediowe, ale też wzruszające sytuacje. Przybycie Anny i Warii początkowo pogłębia kryzys, doprowadza do rozejścia się młodych małżonków, ale w ostatecznym rozrachunku ratuje związek Basi i Tadeusza.

Serial wyreżyserowali Anna Maliszewska, znana z popularnego serialu na platformie Netflix „Infamia” i filmu „Tata” oraz Tadeusz Łysiak, reżyser nominowanego do Oscara filmu "Sukienka", scenariusz napisali Alina Semerjakowa, Robert Mąka, Bartosz Blaschke i Renata Frydrych, za zdjęcia odpowiadał Dominik Danilczyk, za scenografię Agnieszka Bartold, za kostiumy Anna Męczyńska i Jacek Mozolewski, za charakteryzację Agnieszka Sasim, muzykę skomponował Wojciech Urbański.

W obsadzie znalazły się dwie świetne aktorki – Polka Lena Góra (Basia) oraz Ukrainka Oksana Cherkashyna (Anna, która uciekła z małą siostrzenicą z Charkowa). W pozostałych rolach widzowie zobaczą: Aleksandrę Konieczną (Magda), Bronisława Wrocławskiego (Piotr), Mikołaja Roznerskiego (Tadeusz), Zlatę Kardash (7-letnia Waria), Petera Pośniaka (Ginter), Artura Dziurmana (Jerzy).

Pierwszy odcinek serialu „Będziemy mieszkać razem” pojawił się na TVP VOD 23 lutego, od 8 marca zaplanowano emisję w TVP1.

Wzruszający apel Mikołaja Roznerskiego! Chodzi o ludzkie życie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.