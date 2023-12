Nowy trop w sprawie Gabriela Seweryna! Aż cztery potencjalne przyczyny śmierci

Śmierć Gabriela Seweryna. Na co zmarł gwiazdor programu "Królowe życia"?

Gabriel Seweryn zmarł 28 listopada w głogowskim szpitalu. W sieci po śmierci gwiazdora "Królowych życia" pojawiło się nagranie, na którym widać, jak zachowywał on się w ostatnich chwilach życia. Przyjaciółka Gabriela Seweryna widziała te sceny - Znałam go osobiście. Wstrząsnął nami ten ostatni filmik. Nie był sobą na pewno - podkreśliła w rozmowie z portalem Goniec.pl. - -Żył jak kolorowy ptak, a umarł okropnie. I na to się zgodzić nie możemy - dodała. Sprawę śmierci Gabriela Seweryna bada prokuratura. P:rzeprowadzona została już sekcja zwłok. Później zlecono kolejne badania. W rozmowie z "Faktem" inna przyjaciółka uczestnika programu "Królowe życia" mówiła o potencjalnych przyczynach śmierci Gabriela Seweryna. Wymieniła aż cztery przypadłości.

Cztery potencjalne przyczyny śmierci Gabriela Seweryna. "Dziwię się, że sekcja niczego nie wykazała"

Kobieta zwraca uwagę na to, że projektant mógł mieć predyspozycje genetyczne do chorób serca - Gabrysia tata zmarł na serce. Mógł on mieć predyspozycje do tych chorób. Tydzień przed śmiercią, kiedy rozmawiałam z nim przez telefon, to też go dusiło w klatce piersiowej i kaszlał, ale tak dziwnie. Zapytałam go, czy nie ma znów COVID-a, a on odpowiedział mi, że go tak dusi, jak się denerwuje. Ostatnio stresów mu niestety nie brakowało - relacjonowała przyjaciółka Gabriela Seweryna i wskazała cztery potencjalne przyczyny jego śmierci . - Przypuszczam, że mógł przejść zawał, zator płucny, albo powikłania po COVID lub zapalenie mięśnia sercowego, dlatego dziwię się, że sekcja niczego nie wykazała - podsumowała kobieta.

