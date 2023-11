Martyna Wojciechowska. Któż jej nie zna? Program "Kobieta na krańcu świata" to jeden z najpopularniejszych formatów, który zna praktycznie każdy w Polsce. Ale Wojciechowska wzbudza emocje nie tylko zawodowo, ale również prywatnie. Media hucznie rozpisywały się chociażby o rozstaniu prezenterki i dziennikarki z Przemysławem Kossakowskim. Ją samą w mediach społecznościowych śledzą miliony osób - na samym Facebooku to prawie dwa miliony, do tego dochodzi Instagram i inne. Niedawno Martyna Wojciechowska skończyła 49 lat. Z tej okazji podzieliła się z fanami swoimi spostrzeżeniami, ale też pochwaliła się swoim nowym wyglądem! Ludzie przeżyli szok, widząc jej twarz. Na szczęście to tylko "chwilowe".

Nowy wygląd Martyny Wojciechowskiej PORAŻA! Co stało się z twarzą?! Ludzie są w szoku

Umorusana białym kremem, oklejona czarnymi "plastrami", Martyna Wojciechowska poraziła swoich fanów. Co się dzieje?! Dziennikarka i prezenterka wyjawiła, że to zabieg, żeby... "młodą być"! Bo 49 lat to "podobno brzmi bardzo serio", ale ona "nie umie się tym przejąć".

- A gdyby ktoś z Was wpadł w pułapkę myślenia, że rok urodzenia nas w jakikolwiek sposób określa, to przypominam odcinek programu KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA z Florydy! (możecie obejrzeć na Playerze). A już 26 LISTOPADA na platformie Player premiera filmu dokumentalnego o seniorkach Calendar Girls, pt. TIME TO DANCE | CZAS NA TANIEC. Calendar Girls udowadniają, że wiek to tylko liczba! - napisała Martyna Wojciechowska (pisownia oryginalna). - A na drugim zdjęciu moja nieoceniona Kasia Jabłońska, królowa najbardziej wymyślnych maseczek do twarzy! Uwielbiam bywać w SHARLEY MEDICAL CLINIC, gdzie czuję się jak w domu od ponad 20 lat - dodała.

Po chwili konsternacji, ludzie odetchnęli i śmieją się w komentarzach razem z Wojciechowską. "O jezu, przeżyłam zawał", "1 listopada już był", żartują. Jesteście ciekawi? Oryginalne zdjęcie zamieszczamy poniżej.

i Autor: Facebook; Martyna Wojciechowska Nowy wygląd Martyny Wojciechowskiej PORAŻA! Co stało się z twarzą?! Ludzie są w szoku